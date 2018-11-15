接租賃業陳情書 公路總局長遭蛋襲

2018年11月15日 12:04 中時 陳祐誠 、 方濬哲

公路總局局長陳彥伯（右）出面接受業者陳情書突遭「蛋襲」，兩人之間徒留飛濺的蛋汁。（方濬哲攝）

租賃車業者質疑交通部淪為計程車打手。（方濬哲攝）

租賃車業者15日包圍交通部，抗議公路總局研擬租賃車回歸原規定，需按日或小時計費，質疑交通部淪為計程車打手。（方濬哲攝）

Uber與租賃車合作引起遊走法律邊緣的質疑，交通部擬修改規定限制租賃車不得巡迴載客、須以時計費等，約200輛車今包圍交通部抗議，癱瘓周圍道路，公路總局局長陳彥伯代表接陳情書時，更遭到抗議人士蛋襲。

小客車租賃公會提出6大訴求，包括開放創新公平競爭，拒絕政府圖利特定行業；分業管理要公平；公路總局會議記錄造假，要求道歉；打破平台經濟，假多元砍掉重練；「平台條款」荒腔走板，扼殺租賃業者；交通部1周內正式回應，否則再上街頭。

業者批評，公路總局日前的開會紀錄造假，許多業者不滿的條文，事後卻被紀錄「原則同意」，要求公總道歉。

交通部派出公路總局局長陳彥伯代表接陳情書，已是近3年各場抗爭中，層級最高的官員，陳的手剛伸出，抗議人群中就飛出一包雞蛋直接打落陳情書，使現場一陣尷尬。

小客車租賃公會全聯會表示，多元計程車可以用休旅車包旅遊生意、做復康巴士；但Uber與小客車租賃業合作，政府卻說要管聯合資訊平台，為何只管Uber？為何台灣大車隊、大都會媒合司機消費者供需的平台不用管？

公會主張，平台經濟全部回到原點，多元計程車改為多元小客車，大家在公平的基礎上為消費者服務，一起賺錢。

有業者批評，多元計程車讓計程車業者可以申請租車、無障礙復康巴士、包車旅遊，衝擊既有的租賃業；一開始說Uber與租賃車合作是合法，現在又要修改規定，交通部簡直淪為計程車隊打手，一直追殺Uber，犧牲其他小業者的權益。

(中時 )