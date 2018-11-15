安迪罹癌昏迷 為守護女兒林吟蔚亮武士刀嚇跑男同學

林吟蔚上節目談父親安迪。（中天提供）

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安迪罹癌昏迷住進加護病房，日前老婆阿娥帶著女兒林吟蔚上中天《小明星大跟班》錄影，笑談安迪為保護女兒不遺餘力，節目中阿娥透露，林吟蔚念高中時有男同學來按電鈴找她，安迪就氣得拿武士刀衝下樓找人，把女兒同學都嚇死了，自此只要有男同學出現，安迪絕對擺出一張臭臉。

從小被爸媽當成掌上明珠呵護的林吟蔚，有一回被媽媽阿娥在自家樓下堵到新對象，阿娥馬上邀請對方上樓坐坐，正在家中泡茶的安迪扳著一張臉對他展開身家調查，阿娥說：「什麼都問，好像法官在審問犯人一樣！好恐怖！後來那個男生再也不敢來我們家了！」但林吟蔚接著說：「爸爸是有先見之明，因為後來這個男生真的不太OK，會有暴力傾向。」阿娥也表示後來安迪知道女兒被欺負後，氣得到處問「跟我說他家住哪裡？」

林吟蔚表示，因為爸媽管得嚴，所以她交男朋友一向都是偷偷來，一律只稱「朋友」。阿娥則吐槽：「每次看她打扮得花枝招展，我們就知道她要去約會了，然後我跟安迪就會跟蹤她，跟到路口看到她跟男孩子在打打鬧鬧。」阿娥透露，後來這個男孩子就經常到家裡來，來了就不回家、直接住下來，把安迪氣到不行，「我老公非常生氣，要女兒不要太過分，要留一點給人探聽，這樣以後還嫁得出去嗎？」最後甚至氣到要女兒搬出去住。

(中時 )

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