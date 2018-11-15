影》《新聞龍捲風》決戰南台灣！11／16台南關帝殿開講

2018年11月15日 12:12 中時電子報 蘇士亨

九合一選舉進入最後衝刺階段，中天《新聞龍捲風》本月南下舉辦二場戶外開講，出動雙主持人－戴立綱和王又正，兩人踏出攝影棚與民眾互動，本週五將舉辦第三場戶外開講，獨家前進台南關帝殿，歡迎全民站出來！

中天《新聞龍捲風》本月已南下舉辦二場戶外開講，熱情民眾擠爆現場。戴立綱笑說，直播結束去上廁所，一路上被民眾包圍要求合照，走回去搭車時更被人潮「卡住」，短短的路程走了20分鐘，最後是製作人上前「搶人」，他才順利搭上採訪車趕搭高鐵；還有熱情的果農阿嬤，連二場送上3顆碩大飽滿的紅龍果，讓他備感窩心。

王又正在兩場戶外開講都更親自走到台下，拿著麥克風與高雄民眾互動，還成了移動人形立牌，王又正說：「現場阿姨、姊姊們都非常熱情，他們說要合照，我也都說來來來、沒問題，我不希望他們把我當成主持人，那樣太有距離感，因為大家像朋友一般，更能放下戒心，勇敢說出心裡話。」王又正更透露，節目結束後，一旁的桌子擺滿超過50杯飲料，堆著包子、粽子、便當、雞排、水煎包，都是民眾送來替工作人員加油打氣的。

中天新聞龍捲風宣傳影片 。(影片/中天)

選戰最後倒數，《新聞龍捲風》持續深入探討六都選情，關注時事議題，並廣邀各族群、各領域來賓上節目，如北漂族、韓國瑜粉絲頁小編等人，節目收視穩定上升，備受觀眾喜愛，接下來也將不定時舉辦「戶外開講」，前進激戰縣市、傾聽人民聲音，更多精彩內容請鎖定每週一至五晚間9點50分中天新聞台52頻道《新聞龍捲風》。

(中時電子報)