台中》禿子、漢子、燕子三都合體 民眾高喊「六都全壘打」

國民黨高雄市長候選人韓國瑜(右起)、台中市長候選人盧秀燕、新北市長候選人侯友宜，三都合體，民眾高喊「六都全壘打」。(黃國峰攝)

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國民黨高雄市長候選人韓國瑜(右起)、台中市長候選人盧秀燕、新北市長候選人侯友宜，三都合體，共同簽署「城市治理合作宣言」。(黃國峰攝)
高雄市長候選人韓國瑜、新北市長候選人侯友宜到台中力挺台中市長候選人盧秀燕，現場群眾情緒沸騰，激動高喊「凍蒜」。(黃國峰攝)

國民黨高雄市長候選人韓國瑜、新北市長侯友宜及台中市長候選人盧秀燕，15日在台中盧秀燕競選總部「三都合體」，三人喊出「禿子、漢子、燕子，讓台灣過好日子」；盧秀燕接著呼籲選民票投三人、讓「六都過半」，但台下民眾紛紛高喊「六都全壘打」。

「小弟韓國瑜，今年60歲，正在找工作，請大家多多幫忙！」韓國瑜在台上一開口就引得台下群眾哄堂笑，他說，這是選前最後一次離開高雄、支援外縣市，傳達對盧秀燕的愛，台中與高雄是可以崛起的兩大巨人，有港口、有空港、有腹地，有強大的工商業、非常棒的農漁業。

侯友宜說，盧秀燕有理想、抱負，韓國瑜沒工作、去賣菜，三人有一樣的想法，就是要把台灣政策推出去，但選舉至今充滿政治動機，看韓國瑜、賣菜也賣到被法院傳喚，盧秀燕罵空汙也有事情，行政院、立法院、監察院，所有院全部出手、圍上來，就像東廠、西廠、南北廠，呼籲正義的人民覺醒、站出來。

「1、2、3，救台灣！」盧秀燕說，這場選舉是台灣人民對蔡英文的選舉，要與民進黨直球對決，設定目標，在下周六、這次選舉中，「六都至少要贏三都」、「三人合體，六都過半」。但台下群眾不接受，高喊「全壘打啦！」

盧秀燕接著強調，六都互相加油打氣、互相幫忙，不只六都過半，還要向全壘打邁進。三都不只選前合作、互相拉抬，未來若當選，也會共同治理、密切城市合作，呼籲選民投「禿子、漢子、燕子」，要「讓台灣人民有好日子」。

韓國瑜、侯友宜與盧秀燕接著簽署「城市治理合作宣言」，宣示未來將相互合作。

(中時 )

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