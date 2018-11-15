美國防委員會報告：美未來恐不敵陸俄 台海交戰或落敗

2018年11月15日 12:11 中時 林勁傑

由美國國會授權的「美國國防戰略委員會」14日公布最新報告稱，美國逐漸喪失軍事優勢，美國國家安全面臨「危機」，未來有可能會輸掉對大陸或俄羅斯的戰爭。並警告，如果美國不得不在台灣問題上與大陸交戰，「美國可能面臨決定性的軍事失敗。」

美國之音報導，該報告開宗明義說「與過去幾十年相比，美國的安全和福祉處在更大的風險中，美軍的戰略優勢逐漸被侵蝕，並且已經達到危險的程度。」報告是由國會授權的國防戰略委員會撰寫，該獨立委員會有12名前美國安全官員和安全專家組成。

報告指出，由於國內和國際局勢的變化，美軍的優勢在削減，美國利益受到威脅。東歐、中東和西太平洋等區域的軍事平衡發生變化，給美國國家安全帶來了危機，甚至讓美國陷入緊急狀態。這些變化不僅會損傷美國盟友的信心，同時也增加了軍事衝突的可能性。

報告警告，「在下一場衝突中，美軍可能會遭到難以承受的高傷亡率， 財力上也會遭受重大損失。美軍可能會慘澹險勝，也許會輸掉對中國或是俄羅斯的戰爭。」

尤其，俄羅斯和大陸對美國及其盟友的挑戰要比冷戰結束以來任何一個對手都來的更大。如果美國不得不在波羅的海迎戰俄羅斯或是在台灣問題上與大陸交戰，美國可能面臨決定性的軍事失敗。

國防戰略委員會對美國防部長馬提斯今年1月制定的國防安全戰略也做出了評估。在這份國防安全戰略中，大陸和俄羅斯被視為美國國家安全的最大挑戰。報告稱《國防安全戰略》的基本方向是正確的，但是並沒有明確指出，美國應該如何達到這樣的目標。

(中時 )