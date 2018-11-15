NBA》前湖人主帥：甜瓜已無市場價值

把火箭本季戰績低迷，全都怪罪安森尼是不公平的。(美聯社)

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中時電子報

「甜瓜」安森尼就算想要離開火箭，恐怕也陷乏人問津窘境！火箭近日持續傳出打算買斷安森尼謠言，甚至安森尼經紀人也在尋求他的潛在下家，但前湖人總教練史考特15日跳出來潑冷水，「這肯定非常困難，畢竟他已毫無市場價值！」

「現在對安森尼來說，最大的難處是，他不適合1支以年輕球員為主的重建球隊，也沒法融入1支在場上頻繁奔跑的球隊，」史考特說，「當前唯一適合甜瓜的，就是那種只打半場陣地進攻的球隊，否則再也沒有其他地方了。」

照史考特的說法，安森尼根本無法離開火箭，但把火箭本季疲軟戰績全怪甜瓜，確實不太公平，甜瓜本季場均13.4分、5.4籃板，整體表現雖然還沒真正發揮，卻已經算是稱職的替補了，或許甜瓜還有提前宣告退役的另一最終選項。

不過先前跟湖人鬧翻離隊的史考特，卻罕見替湖人現任教頭華頓講話，「在詹姆斯來到湖人的第1年，所有人都必須保持足夠的耐心。」問他是否可能再跟湖人籃球事務總裁魔術強生合作，史考特斬釘截鐵表示，「絕對不可能！」

至於火箭總教練丹托尼怎麼看待安森尼離隊謠言呢？答案竟是，「我不知道！我不清楚目前生病的安森尼何時可以歸隊。」看來他也不想胡亂說話引發更多謠傳，卻讓安森尼接下來該怎麼走，充滿更多的不確定因素。

(中時電子報)

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