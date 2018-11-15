高雄》三山大造勢撼動民進黨！但韓國瑜的最大隱憂是…

韓國瑜的最大隱憂是，在19日的辯論會上，能否一改外界對他在之前政見發表會上的空洞表現，將是這場選戰的關注焦點。（資料照,林宏聰攝）

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中時電子報
/整理報導

年底縣市長選戰倒數9天，高雄選戰已成為全台最關注的焦點。國民黨提名的高雄市長候選人韓國瑜以一己之力力抗民進黨的全面圍攻，昨日的岡山大造勢更是催出十萬大軍支持，一片銀海氣勢撼動人心，翻盤有望！但有媒體認為就算韓國瑜造勢成功，但其最大的隱憂就是在19日的辯論會上，能否一改外界對他在之前政見發表會上的空洞表現，將是這場選戰的關注焦點。

韓國瑜昨日在岡山河堤公園旁的造勢，竟湧入十萬大軍，撼動人心。孰知高雄政治生態的都了解韓國瑜這場大造勢成功的意義：「得三山者得天下」。韓國瑜從鳳山登陸後，旗山夜襲，到岡山大會師催出十萬韓粉到場支持，徹底改變外界對他只有空軍沒有陸軍的印象，而這三場大造勢，更讓韓流瀰漫高雄綠地，逼得民進黨重兵回固，以防變天。

「韓流」效應到底有多強？從高雄捷運南崗山站就可看見絡繹不絕的人潮，甚至造勢晚會結束後，還有熱情支持者在捷運車廂內大唱《夜襲》，高喊「韓國瑜凍蒜」等的口號。而進入造勢晚會場前，各類攤商早早卡位去，除了翻轉香腸、韓總蛋糕等外，連速食店麥當勞餐廳都在現場擺攤，人潮再度爆棚，足見韓流的威力驚人！

不過，《上報》認為，韓國瑜的三山大造勢的確陸軍大舉壓境，撼動民進黨的鐵票區高雄，但是韓國瑜不是沒有隱憂，在19的辯論會上，韓國瑜能否一改外界對他在之前政見發表會上的空洞表現，將是這場選戰的關注焦點。

(中時電子報)

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