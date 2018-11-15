反核食公投重新公告 立委告發主委陳英鈐違法瀆職

2018年11月15日 12:19 中時 張孝義

曾銘宗等人重行公告的公報必須收回重印，費用應該由陳英鈐來負擔。（張孝義攝）

針對即將舉行的公民投票，反核食公投等4案，中選會在11月2日補上行政院意見後重行公告，國民黨立委曾銘宗等認為中選會違反公民投票法及瀆職，15日到台北地檢署告發中選會主委陳英鈐、副主委兼發言人陳朝建涉嫌違反公投法及瀆職、圖利。

國民黨是由立法院黨團書記長曾銘宗、首席副書記長吳志揚、立委賴士葆等3人到北檢告發。

曾銘宗表示，公投法第17條明文規定，有關政府對公投的意見必須在投票日28天前公告，但是公投第9案反核食，中選會在10月24日公告，卻又於11月2日重行公告，所以告發中選舉正、副主瀆職、圖利。

吳志揚表示，除了瀆職以外，有嚴重妨害公投的結果，台北高等行政法院認定選舉在即，現在突然把行政院變更的意見書刊載在公報，確實會影響投票的結果，會造成難以回復的損失，所以中選會正、副主委以非法的方法妨害公民正確行使公民投票的情況，所以加告妨害公民投票行使罪。

賴士葆指出，中選會正、副主委雙重違法，中選會在11月2日的公告，依高等行政法院已經判決停止執行，中選會卻不理高等行政法院停止執行的判決將行政院意見刊載公報，依高等行政法院判決，公報必須收回重印，費用應該由陳英鈐來負擔。

(中時 )