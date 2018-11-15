（獨）選前利多！ 健保藥品專家會議通過全開放C肝給付 明年上路

健保藥品專家會議今通過全面開放C肝新藥治療條件，不再設限。此為示意圖。（資料照片 杜宜諳攝）

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健保藥品專家會議今通過，全面開放C肝新藥治療條件，不再只限肝纖維化第三期(F3)以上C肝病患，亦即只要病患帶有C肝病毒，即統統給藥，預計明年一月即可上路，首年將有4萬名C肝病患受惠，衛福部目標2025年消滅C肝。

C肝新藥去年一月開始納入健保給付，截至目前為止均以C肝F3病患為主要治療對象，共已治療近3萬人，治癒率達95％以上。

今日健保藥品專家會議討論明年C肝新藥給付條件修訂案，與會專家表示，明年C肝新藥已列62億專款，加干擾素3億元共計65億元，去年健保藥品共擬會議已有決議，明年C肝新藥給付條件，將由目前的F3下修到F2，但進一步評估發現，F2的病人可能只有1萬人左右，距原先預估可以供給2~3萬人還有一段距離，全面開放財務不是問題。

與會專家進一步指出，F2以下C肝病患要進入F3的時間較長，雖然在治療上較不急迫，但若能早一點治療，樂觀其成，尤其有研究指出，在F2以下若能將病毒消滅，未來進入肝癌的機會是零，CP值最高。另站在預防C肝傳染觀點，C肝具有傳染力，若只治療某一期別，不利C肝傳染預防，加上現在C肝新藥已有95％以上的治癒力，全面開放有其必要，會中與會專家決定全面放寬給付，不再設限。

目前C肝新藥一個療程25萬元，健保署近來極力跟藥商砍價，若明年預估有4萬名C肝病患受惠，C肝新藥價格極可能砍到16萬，也就是原來的64折，跌破了20萬。

(中時 )

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