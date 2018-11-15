美報告指美軍逐漸喪失優勢 未來可能不敵陸俄

2018年11月15日 12:31 中時 李文輝

美國國防戰略委員會當地時間14日公布最新報告，美國逐漸喪失軍事優勢，美國國家安全面臨「危機」，未來有可能會輸掉對大陸或俄羅斯的戰爭。報告開宗明義指出「與過去幾十年相比，美國的安全和福祉處在更大的風險中，美軍戰略優勢逐漸被侵蝕，並且已經達到危險的程度。」

報告是由國會授權的國防戰略委員會撰寫，該獨立委員會有12名前美國安全官員和安全專家組成。

美國之音報導，報告說，由於國內和國際局勢的變化，美軍的優勢在削減，美國利益受到威脅。東歐、中東和西太平洋等區域的軍事平衡發生變化，給美國國家安全帶來危機，甚至讓美國陷入「緊急狀態」。

報告說，這些變化不僅會損傷美國盟友信心，同時也增加軍事衝突的可能性。報告警告：「在下一場衝突中，美軍可能遭到難以承受的高傷亡率， 財力上也會遭受重大損失。美軍可能慘澹險勝，也許會輸掉對大陸或是俄羅斯的戰爭。」

報告說，「俄羅斯和中國對美國及其盟友和夥伴的挑戰要比冷戰結束以來任何一個對手的挑戰更大。」「如果美國不得不在波羅的海迎戰俄羅斯或是在台灣問題上與中國交戰，美國可能面臨決定性的軍事失敗。」

報告表示，美國近年來關注反恐和反激進主義，而美國的敵人卻在集中精力研發擊敗美軍的新途徑。美軍在關鍵作戰領域正失去優勢，包括力量投射、空中和導彈防禦、網路和太空、反水面和反潛戰爭、遠端地面火力以及電子戰等。

報告指出，美軍如果不得不兩面或是多個層面作戰，風險會更大。美軍長期遵循的一個戰略原則是同時打贏兩場戰爭。

報告稱，美國面臨一系列競爭和衝突，並突出陸俄對美國的威脅說，威權國家、特別是大陸和俄羅斯，都在尋求區域霸權，並努力在全球投射力量，兩國致力於軍力建設，目標是抵消美軍力量。

國防戰略委員會也評估國防部長馬提斯今年1月制定的《國防安全戰略》，大陸和俄羅斯被視為美國國家安全最大挑戰。報告稱《國防安全戰略》的基本方向是正確的，但是並沒有明確指出，美國應該如何達到這樣的目標。

報告對如何應對陸俄也提出建議。為了在西太平洋能夠應對大陸，委員會建議投資更多的遠端軍用運輸機以及其他水下作戰設備。

(中時 )