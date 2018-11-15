加拿大卡加利市民投票反對申辦冬奧

2018年11月15日 15:21 旺報 林永富

曾經舉辦過1988年冬季奧運會的加拿大卡加利市，本有意申辦2026年冬季奧運會，但在13日市民投票結果顯示，多數市民反對本地主辦冬奧會。投票結果沒有法律約束力，卻反映民意，可能影響市政府的最終決定。

卡加利市政府發布的非正式計票結果顯示，近76.8萬合格選民中，大約30.5萬人參與投票，56.4%反對申奧，43.6%支持申奧。加拿大奧林匹克委員會當天發表聲明，對投票結果表示遺憾。

卡加利位於加拿大亞伯他省南部，有「全球最乾淨城市」美譽，曾舉辦1988年第15屆冬奧會。時隔30年，市民對申奧不再積極，主要原因是聽說舉辦冬奧會需要市政府支出3.9億加元（約合2.95億元美金）。

亞伯他省政府官員先前說，假如申奧成功，省政府可資助卡加利7億加元（5.29億元美金）經費；一旦市民投票反對申奧，省政府將撤回這一承諾。

國際奧林匹克委員會定於明年6月在瑞士洛桑投票，確定2026年冬奧會舉辦城市。假如卡加利決定退出競爭，候選城市僅剩瑞典首都斯德哥爾摩、義大利聯合申辦的兩座城市米蘭和科爾蒂納丹佩佐。瑞士錫永、奧地利格拉茨、日本札幌先前宣布退出申辦，土耳其的埃爾祖魯姆因為申辦方案沒有得到認可，不具備候選資格。

(旺報 )