台北》巧遇！柯文哲內湖拜票與高嘉瑜同框

台北市長候選人柯文哲15日到內湖湖光市場及737巷掃街拜票， 巧遇民進黨籍市議員候選人高嘉瑜，兩人互相爭取支持。（王英豪攝）

友善列印
中時

柯文哲今早安排到內湖區掃街拜票，先到湖光市場，接著轉往內湖737巷，中午還要到西湖市場，結果途中，巧遇也在拜票的南港內湖區議員候選人高嘉瑜。由於高嘉瑜雖是民進黨籍，但一直被外界視為「友柯」，甚至被質疑不夠挺自家候選人姚文智，此次柯與高同框，格外引發關注。

柯文哲昨天到文山區木新市場拜票時，也遇到民進黨議員阮昭雄拜票，不過2人在市場不同走道拜票，並未真正打照面；今天柯文哲在「台北監督連線」、親民黨議員黃珊珊陪同下到內湖區拜票，巧遇民進黨高嘉瑜，兩人「同框」還短暫受訪大約2分鐘。

柯巧遇高嘉瑜時，高嘉瑜先是笑說：「市長你要先說你議員支持幾號，我才要跟你同框」，因黃珊珊今早一路陪柯文哲拜票，柯尷尬笑說「妳們都是好朋友」，但高嘉瑜繼續追問：「不行啊，你只能選一個啊，最高票是誰？」此時，黃珊珊也走到柯文哲旁邊，讓柯求饒說「這很像救媽媽還是太太的題目！」

接著，一旁工作人員出來緩頰問高嘉瑜，那「議員妳市長要選誰？」高嘉瑜笑回「當然是我們民進黨的候選人啦」未料，此時身後突有一位民眾冒出一句：「可是妳心裡不是這樣想！」最後因氣氛有些尷尬，高嘉瑜將手中宣傳的扇子送給柯文哲，要柯幫她宣傳一下，旁邊幕僚也跟著說，祝所有議員都連任成功。

(中時 )

台北》姚文智想到媽媽孤單身影落… APEC部長級年會登場 兩岸代表相…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。