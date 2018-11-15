台北》巧遇！柯文哲內湖拜票與高嘉瑜同框

2018年11月15日 12:38 中時 張潼 、 王英豪

柯文哲今早安排到內湖區掃街拜票，先到湖光市場，接著轉往內湖737巷，中午還要到西湖市場，結果途中，巧遇也在拜票的南港內湖區議員候選人高嘉瑜。由於高嘉瑜雖是民進黨籍，但一直被外界視為「友柯」，甚至被質疑不夠挺自家候選人姚文智，此次柯與高同框，格外引發關注。

柯文哲昨天到文山區木新市場拜票時，也遇到民進黨議員阮昭雄拜票，不過2人在市場不同走道拜票，並未真正打照面；今天柯文哲在「台北監督連線」、親民黨議員黃珊珊陪同下到內湖區拜票，巧遇民進黨高嘉瑜，兩人「同框」還短暫受訪大約2分鐘。

柯巧遇高嘉瑜時，高嘉瑜先是笑說：「市長你要先說你議員支持幾號，我才要跟你同框」，因黃珊珊今早一路陪柯文哲拜票，柯尷尬笑說「妳們都是好朋友」，但高嘉瑜繼續追問：「不行啊，你只能選一個啊，最高票是誰？」此時，黃珊珊也走到柯文哲旁邊，讓柯求饒說「這很像救媽媽還是太太的題目！」

接著，一旁工作人員出來緩頰問高嘉瑜，那「議員妳市長要選誰？」高嘉瑜笑回「當然是我們民進黨的候選人啦」未料，此時身後突有一位民眾冒出一句：「可是妳心裡不是這樣想！」最後因氣氛有些尷尬，高嘉瑜將手中宣傳的扇子送給柯文哲，要柯幫她宣傳一下，旁邊幕僚也跟著說，祝所有議員都連任成功。

(中時 )