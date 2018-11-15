獨》12月起皰疹全面開放健保給付 50萬人受惠

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國內每年有約50萬人罹患皰疹，但因健保有給付限制，尤其是帶狀皰疹，因神經痛難忍，有3/4病患會自費數百元至2、3千元不等購買抗病毒藥物，健保署擬全面開放給付，但只給付acyclovir學名藥，由於醫界及皮膚科醫學會對於給付對象條件及財務負擔有不同意見，健保署因而三案並陳提請衛福部裁定，據指出，衛福部傾向全面開放，最快十二月一日上路，全面造福皰疹病患，亦為健保同疾病只給付學名藥不給付原廠藥的首例。

健保署官員表示，目前健保雖然已給付治療皰疹的抗病毒藥物，但因專家認為皰疹可靠免疫力恢復，因此，皰疹長在三叉神經、頭頸部、會影響角膜、罹患癌症，以及做過器官移植的病患，才符合給付條件。但由於皰疹發作時，尤其是帶狀皰疹、也就是皮蛇，其所引發的神經疼痛令人相當難受，所以門診中，即便病患不符合健保給付條件，幾乎每位病患都會自費購買抗病毒藥物，因此健保署擬全面開放。

健保署官員表示，由於全案在健保共擬會議討論時，與會皮膚科醫學會及醫界有不同的看法，認為在考量財務衝擊及臨床必要性的前提下，應設給付條件，皮膚科醫學會支持給付50歲以上帶狀皰疹病患，醫界代表則認為應給付住院重症感染病患即可，由於會中無法獲得共識，決連同健保署全面給付三案並陳衛福部裁定。

據指出，衛福部傾向支持健保署方案，全面開放、造福所有皰疹病患，包括一般皰疹及帶狀皰疹，健保署官員指出，考量健保財務，此次全面開放，但僅限定給付acyclovir學名藥，讓病人至少有陽春麵可以吃，7日療程約469元藥費，預計健保一年支1.12億至1.45億元，最快十二月一日即可上路。

(中時 )

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