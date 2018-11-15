高雄》韓國瑜岡山造勢場有這些成功指標 其邁快筆記!

2018年11月15日 12:47 中時電子報 邱文秀

民眾擺攤賣「市長麵包」、「韓國魚」。（圖／民眾提供）

壯觀的香腸瀑布。（圖／民眾提供）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨晚在岡山造勢，現場有如慶典+大夜市+大型KTV，氣氛超級歡樂，現場湧進8-10萬人左右。網友們看直播時紛紛幫對手陳其邁作筆記，陳其邁18日也將在捷運南岡山站前空地前舉辦造勢，如果想超越昨日，必須達成多項指標。

民進黨高雄市長候選人陳其邁11日在旗山舉行大型造勢，綠營表示將動員超過韓國瑜美濃場2倍的人數，競選團隊總協調陳啟昱也說，攻三山得天下，目前「岡山、旗山他（韓國瑜）都沒機會啦!」

昨日韓國瑜岡山造勢場，現場攤販有人前一晚就卡位，攤販數多到被形容像是超大型夜市，現場一起大合唱有如歡樂KTV，還有「手機銀河」讓人驚嘆!由於之前台南市議員謝龍介上政論節目列出許多造勢場合成功指標，網友們邊看直播邊討論這局「其邁要怎麼破?」

如果陳其邁想超越韓國瑜昨日的岡山場，必須達到下列這些指標:

賣香腸阿伯預料韓國瑜岡山造勢大會人數爆棚，早早就去卡位，並準備整個架子的香腸瀑布，準備今晚發大財。(讀者提供)

1.香腸攤指標:謝龍介岡山造勢前一天晚上在政論節目上說，民主香腸老闆已備料10斤大蒜，這只是配料而已。韓國瑜昨天造勢現場出現「香腸瀑布」，老闆備料3000條香腸，開賣5小時到下午5點僅剩100多條，預估全部賣完至少可賺6萬元。

2.進場時間指標:韓國瑜昨天進場時，數萬支手機「燈海」揮舞閃爍相迎。中天主播王又正貼身採訪試被擠到一度表情猙獰，幾乎騰空，連一句完整的話都講不完。由於民眾實在太熱情，300公尺的樂群路韓國瑜走了18分鐘，還沒上台韓國瑜襯衫就已經濕透，還一度差點跌倒。宅神朱學恒在現場跟《關鍵時刻》連線時說，人實在太多，多到空拍機導播也找不出來韓國瑜在哪裡。

3.爬樹指標:中午不到人群開始湧入現場，距離主舞台50公尺的大樹旁視野良好，已被團團包圍佔位。

韓國瑜今在大岡山造勢，速食店麥當勞餐廳也來搶商機，在現場擺攤販售雞塊、蘋果派、罐裝蘋果汁，這恐怕創下速食店搶發選舉財的史上先例。(中天新聞提供)

4.麥當勞指標:史上首次速食店也來搶攻選舉財，幾百份蘋果派不到10鐘就賣光，低估韓流商機，店家緊急補貨。網友建議其邁只要拉來星巴克行動販賣車、肯德基就贏了!

昨日岡山出現手機銀河。(中天直播截圖)

5.手機銀河指標:昨日現場大合唱，支持者用手機讓岡山出現銀河，網友驚嘆實在是太扯了!

6.T-shirt指標:「翻轉高雄」T-shirt現場賣出六、七百件，賣到不夠賣，老闆現場加工印製。

7.大夜市指標:攤販數多到有如嘉年華形成夜市，動員來的民眾太晚進不去，下了遊覽車只能在外圍逛「夜市」。

內惟火車站內自動售票機的「岡山」按鈕被韓粉按凹。（圖／翻攝不公開社團韓國瑜後援會FB）

8.岡山捷運站、火車站指標:下午三點捷運車廂跟岡山站已擠滿人，現場民眾也直呼太可怕，表示自己從來沒看過岡山站這麼多人，還打趣說「高雄捷運終於有人搭了」。晚會現場在岡山河堤公園，搭火車到岡山站再走路過去是最佳選擇，韓粉搭火車前往，結果內惟站售票機「岡山」站按鈕被按到凹進去。

9.羊肉爐指標:源座羊肉爐吳姓老闆說，活動前1天就有大批韓粉進駐，14日上午在岡山旅遊、吃羊肉爐，晚上再去造勢晚會，因此準備了比平常多10倍的食材。

10.人數指標:昨日晚會人數預估8-10萬人，由於綠營之前喊出大一倍，因此陳其邁周日只要動員20萬人就能贏過韓國瑜了!

(中時電子報)