敵人武器算什麼！這才是F-35最大罩門

一架美國空軍F-35A戰機10月14日在德州沃斯堡（Fort Worth）展現垂直爬升性能。（美國空軍）

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中時電子報
F-35A戰機

F-35「閃電II」（Lightning II）隱形戰機能躲避雷達偵測，滲透敵方領空，發動致命一擊。然而，這款尖端戰機卻有一個大罩門，那就是怕被駭。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網15日報導，隨著它終於進入量產階段，美國空軍正快馬加鞭補漏洞，以防駭客利用F-35連通的系統，進而導致災難性的後果。

《空軍時報》（Air Force Times）指出，F-35本身相當安全，擁有多層保安設計，其中包括要求駕駛密碼，還有將任務包（mission packages）上傳機上電腦時，需要有安全認證。例如，遠端駭客無法啟動戰機，迫使發動機爆炸，或讓戰機從跑道起飛並墜毀。

然而，無論是家用電腦、手機、平板電腦，或是貴得要命的戰機，隨著它與外界的連線愈多，就愈容易被駭。說穿了，F-35強大的戰力主要來自與廣大部隊連線，並應用任務大數據的能力。

全球的F-35機隊起碼都與兩個安全網路相連，好徹底發揮效率。其中第一個是雲端大腦「自動後勤資訊系統」（ALIS），它可以自動把相關資訊送給美國、聯合戰機專案中的其他夥伴，或是飛機製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）。

除了技術人員可以下載資料，以簡化飛機維修的相關流程外，這涵蓋路線圖，潛在威脅與危險地點等相關資訊的信息後勤資訊系統，也可以供駕駛下載任務資料。

(中時電子報)

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