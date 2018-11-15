NBA》有夠丟臉！爵士慘輸獨行俠50分寫紀錄

爵士當家射手米契爾此役表現相當低迷。(美聯社)

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中時電子報

這下子爵士可說丟臉丟大了！爵士15日下半場僅拿隊史新低的22分，終場慘遭地主獨行俠118比68痛宰，整整輸了50分之多的爵士，除了創造聯盟本季最多輸分紀錄，更是他們自從1979年搬到猶他之後的單場最多輸分紀錄！

上次爵士隊史輸分最多紀錄，是在1979年3月15日，當時他們主場還在紐奧良，結果以102比158輸給公鹿，15日全場只得68分，也是聯盟本季所有球隊單場得分新低紀錄，只能說爵士狀況實在太差了，就連反撲餘力都沒有。

爵士慘敗主因在於命中率太低，全場投80中25，命中率才3成13，其中三分命中率1成71，更出現誇張的21失誤，當然只能從比賽一開始就遭獨行俠壓著打，甚至下半場幾乎宣告完全棄守，讓獨行俠全場命中率高達5成84。

獨行俠痛宰爵士的頭號功臣是哈里生巴恩斯，他拿全場最高19分，另有4籃板、2助攻，巴雷亞14分、5助攻，東契奇與鮑威爾各有13分；爵士以盧比歐11分最高，當家射手米契爾雖有10分，全場卻投9中3，更有5失誤。

(中時電子報)

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