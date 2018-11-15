美智庫籲白宮與台灣建立高層經濟對話

2018年11月15日 12:57 中時 李文輝

在北京不斷加大對台灣施壓下，華府新出爐一智庫報告建議，白宮與台北建立新的高層經濟對話，這樣不僅可以化解大陸對台灣的經濟外交壓力，美台也可以跨越貿易衝突及政治障礙，展開一個更有利於彼此的經濟夥伴關係，為將來雙方簽署自由貿易協定奠定基礎。

美國之音報導，美國保守派智庫傳統基金會當地時間13日舉行發布會，報告作者、該智庫經濟與科技政策分析師萊利·華特斯(Riley Walters)說，美台應該建立一個部長級高層經濟對話，由美國貿易代表及商務部長和台灣的對口官員就彼此關注的議題進行交流。

華特斯說，美台貿易關係緊密，但雙方的《貿易投資架構協定》對話平台，現在卻因美豬等非關稅政治因素而停止舉行，他認為，雙方每半年舉行一次經濟對話，將有助於強化彼此的貿易關係，也可以化解一些來自大陸的非市場因素影響。

華爾特斯說：「這麼做的最終結果，我們不僅會有一個更好的美台關係，讓台灣對中國的依賴有一個緩衝，我們還可以建立美台消費者與企業間的信心，因為在這些貿易討論中， 我們看到的是越來越多的不確定感，不僅是在美國的企業界，也不僅是在中國和台灣的企業界，同時也在韓國、日本和遍及整個東南亞，所以建立更好的關係並移除 一些不確定性，也必定會使未來更加繁榮。」

美台商會會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)在發布會上說，台灣是美國重要交易夥伴，但美國政府在處理經貿議題上，台灣總是成為附屬於大陸之下的子議題，美台商會多年來都在尋求美國政府將兩者脫鉤，以免美台經貿議題的處理議程受到中國議題的影響。

報告評論人、台灣駐美代表處經濟組副組長陳正祺在會中提到，台灣在美國的投資是美國在台投資的4倍，雙方有重要貿易投資關係但卻沒有定期經濟對話，如果能建立高層經濟對話就可以把所有問題擺在桌上攤開來談，有助於雙邊貿易問題的解決。

根據這份報告，2017年美台貿易量達870億美元，台灣是美國排名第12大交易夥伴，雙方未來還可以在數位經濟創新、電子商務及能源等領域上擴大合作空間。

(中時 )