200名青年赴侯辦陳抗 侯辦：未獲通知

包含台大、台師大、成大及輔大近200名學生近日發起連署，以「青年之火－－侯友宜，你究竟在逃避什麼？」為名，指責新北市長候選人侯友宜，政治主張模糊不清，參與辯論卻宛如政見發表會。（李侑珊翻攝）

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包含台大、台師大、成大及輔大近200名學生近日發起連署，以「青年之火－－侯友宜，你究竟在逃避什麼？」為名，指責新北市長候選人侯友宜，政治主張模糊不清，參與辯論卻宛如政見發表會。（李侑珊翻攝）
台大、台師大、成大及輔大近200名學生近日發起連署，公開反對新北市長候選人侯友宜，並設計網路貼紙。（李侑珊翻攝）
台大、台師大、成大及輔大近200名學生近日發起連署，公開反對新北市長候選人侯友宜，並設計網路貼紙。（李侑珊翻攝）

九合一大選倒數計時，包含台大、台師大、成大及輔大近200名學生近日發起連署，以「青年之火－－侯友宜，你究竟在逃避什麼？」為名，指責新北市長候選人侯友宜，政治主張模糊不清，參與辯論卻宛如政見發表會，最後變成「侯氏辯論」，遽聞連署學生本計畫12日前往侯辦張貼文宣表達不滿，侯辦則回應未接獲陳情抗議消息。

新北市選舉委員會12日舉行新北市長候選人電視發表會，200多名大專青年為此發起連署，並發表聲明，而這些連署學生大多具有清晰的政治立場，其中不只包含反課綱學生代表，同時還包含台大「反管」學生幹部。

以「青年之火」為名的學生及青年連署，直指侯友宜日前逃避辯論多時，後來鬆口參與辯論，但學生質疑，侯友宜所謂的辯論，卻是不要公?提問、不要全國性電視台的轉播、不要交互詰問環節、不要舉辦足夠的場次、沒有全?關注時段的「侯式四不一沒有」的辯論，不只沒有辦法給予市?回應，更無法有效比較雙方候選人政策的。

對此，連署學生透過聲明提出三點看法，即侯式辯論不是辯論、侯式辯論是反?主的政見發表會、「辯論」只不過是侯友宜反?主的政治語言，更強調「此種形式，只不過是有提問人的政見發表會，並不是真正的辯論」，更強調「台北市、台南市、嘉義縣，皆舉辦了一場公開的政策論壇，然而新北場次卻因為侯友宜先生的拖延而胎死腹中，青年人辛苦籌備，因此付諸流水。」

連署學生透過聲明「三問侯友宜」：為什麼口口聲聲喊著「重視青年」，卻數度對青年人的青年論壇邀約已讀不回？難道，青年人的價值，在您眼中只不過是一場又一場的電音趴，如此的廉價又如此的低賤嗎？又或者，您的政策自始至終是經不起青年檢驗的？

據了解，「青年之火」連署學生原本計畫12日前往侯辦，張貼文宣表達抗議，但行動最後沒有下文，侯友宜競選總部發言人賴冠群表示，目前總部沒有接獲陳情抗議，也沒有看到學生的抗議文宣，

賴冠群更強調，侯友宜非常重視青年議題，過去舉辦過三場校園論壇，針對年輕人的零工經濟也有提出想對應的政策論述，在臉書、IG等平台上，也有讓年輕人提問互動，甚至走入校園演講讓學生「問到飽」。至於公辦辯論會，則是完全是依照選委會的規定辦理，沒有所謂的「侯氏辯論」。

(旺報 )

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