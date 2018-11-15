新竹》立院動漫王鄭運鵬輔選1號鐵雄賴稟豐 傳授選戰火鳥功

2018年11月15日 13:17 中時 陳育賢

立委鄭運鵬14日晚間陪同賴稟豐掃街，鄭更傳授「選戰火鳥功」的選舉經驗，也送上1號頭盔，希望民眾以後隨時想到1號鐵雄賴稟豐。（陳育賢攝）

立委鄭運鵬（右）14日晚間陪同賴稟豐掃街，鄭更傳授「選戰火鳥功」的選舉經驗，也送上1號頭盔，希望民眾以後隨時想到1號鐵雄賴稟豐。（陳育賢攝）

新竹市北區市議員候選人賴稟豐此次號次為1號，他並以《科學小飛俠》1號鐵雄裝扮拜票，人氣加分不少，有「立院動漫王」之稱的立委鄭運鵬14日晚間特地來陪同掃街，鄭更傳授「選戰火鳥功」的選舉經驗，也送上1號頭盔，希望民眾以後隨時想到1號鐵雄賴稟豐。

鄭運鵬表示，賴稟豐基層歷練豐富，有理想和服務民眾的熱忱，他們有3個共同點，除了都是同1世代的年輕政治工作者，對生活的這座城市的有著濃厚的情感，更特別的是，兩人都同樣喜愛動漫，是「另類的阿宅」。

鄭笑說，他很欣賞賴稟豐創新的選戰模式，肯定賴就像立委柯建銘所形容，「是最物超所值的候選人」。

鄭運鵬指出，賴稟豐以新人身分參選，面對年底激烈的選舉硬仗，他發揮創意，由於賴抽到1號，他聯想到《科學小飛俠》中最硬派的角色「1號鐵雄」，他立即以1號鐵雄裝扮拜票，希望能以正面形象、具體政見得到選民信賴，用15年基層的豐富歷練，以新創政治帶給選民最好的服務。

鄭運鵬昨天也特別送上訂製的「1號鐵雄」頭盔，「希望民眾以後看到，就想起1號鐵雄─信賴稟豐！」

賴稟豐則表示，他與鄭運鵬都是志同道合的動漫迷，鄭運鵬還畫得一手好漫畫，在臉書上分享時得到網友一致好評，兩人都欣賞1號鐵雄勇往直前、努力打敗邪惡組織惡魔黨的正義感，1號鐵雄頭盔很有意義，鼓勵他勇往直前，雖然困難但要全力以赴，堅持到底。

昨晚賴稟豐和鄭運鵬兩人在北區拜票，兩人合體掃街，沿途受到許多民眾歡迎，紛紛比出大拇指以及賴稟豐的號次「1號」加油。

鄭運鵬也分享他過去的選舉經驗，傳授「選戰火鳥功」給賴稟豐，期許賴能堅持理想，以正面形象、具體政見得到選民信賴，成功扮演為民喉舌、監督市政的角色。

(中時 )