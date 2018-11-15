每磅2萬4000多元台幣！ 世界最貴咖啡日月潭分享會

2018年11月15日 13:28 中時 沈揮勝

巴拿馬手沖冠軍Wilford Lamastus Jr.在日月潭示範沖泡之每磅803美元天價的Geisha咖啡。（沈揮勝攝）

世界最貴的咖啡，每磅2萬多塊錢台幣。（沈揮勝攝）

國內咖啡界人士品嘗全世界最貴的Elida莊園Geisha咖啡。（沈揮勝攝）

Wilford Lamastus Jr.講述其手工選豆過程。（沈揮勝攝）

葉門飽受內戰之苦，Mokhtar Alkhanshali（莫克塔）在簡報影像中顯示，他邊作杯測，桌邊還放著衝鋒槍。（沈揮勝攝）

咖啡界人士齊聚分享（沈揮勝攝）

黃嘉宏（右）全程翻譯。（沈揮勝攝）

分享會地點在日月潭九龍口附近的蠻荒咖啡新館。（沈揮勝攝）

分享會現場。（沈揮勝攝）

巴拿馬出產世界最好的咖啡，該國2018年咖啡手沖賽由艾利達(Elida)莊園莊園主Wilford Lamastus Jr.得到冠軍，而他的豆子更在「最佳巴拿馬咖啡生豆拍賣會」中，以每磅803美元、史上最高創紀錄天價，由台灣業者標走。

為了解台灣市場端，Wilford Lamastus Jr.與葉門知名咖啡商Mokhtar Alkhanshali接受日月潭蠻荒咖啡業主黃嘉宏邀請，14日晚間舉辦分享會，20多名台灣烘焙師、杯測師及咖啡界菁英齊聚，品嘗巴拿馬冠軍咖啡師親自手沖1磅2萬4000多元的Elida莊園咖啡。

分享會地點在距離日月潭九龍口約1分鐘車程的蠻荒咖啡新館，該館建坪達600多坪，硬體外觀已完成，目前正進行內部施設，預定年底啟用。黃嘉宏表示，目前老店在魚池街區，新館營運後，提供更便捷的交通、滿眼翠綠的視野及更好的停車空間。

分享會中，Wilford Lamastus Jr.先講述巴拿馬咖啡的栽植環境、發展背景與現況，並簡介在台灣被稱為「藝伎」或音譯為「瑰夏」的Geisha咖啡。Elida莊園這批100磅、標售出240多萬台幣紀錄的生豆即為Geisha咖啡。

隨後再由Mokhtar Alkhanshali（莫克塔）介紹葉門在世界咖啡史上所扮演的角色與市場定位，以及他在內戰中，帶著衝鋒槍學習杯測與從業的甘苦談，其艱辛歷程讓人動容。

分享會與簡報全程，由黃嘉宏翻譯。晚間6點30分，全世界最貴的咖啡沖出來了，迷人的果香味讓人陶醉。黃嘉宏說，活潑奔放，層次感、豐富度、香氣度具佳。透過世界最頂級分享會，刺激在地產業提升。

(中時 )