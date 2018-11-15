影》他帶孩子去彰濱看風力發電 驚見發電是0 網友罵翻

2018年11月15日 13:04 中時電子報 戴安瑋

有網友在不公開社團《爆料公社》上分享影片，指彰濱工業區的風力發電機，明明有轉，但發電量是0。圖為風力發電機故障。翻攝《爆料公社》

有網友在不公開社團《爆料公社》上分享影片，指彰濱工業區的風力發電機，明明有轉，但發電量是0。翻攝《爆料公社》

有網友今在《爆料公社》上分享影片表示，他帶女兒到彰濱走走，驚覺風力發電是0。（網友提供）

蔡英文政府為廢核，全力推動綠能，包括風力發電、太陽能板發電等，不過，有網友今在《爆料公社》上分享影片表示，最近他帶女兒南下走走，順便去看彰化的風力發電，女兒看到風機明明在轉，卻完全沒有發電，讓他無言以對。他難過的說，「政府能等有完善措施的時候，再推綠能阿，別讓孩子那麼快就接受現實的殘酷」。

原po在《爆料公社》上分享三影片說，「小6的女兒說同學們最近流行談論綠能發電，她不懂沒辦法一起聊，我就心血來潮的請特休，帶著女兒南下走走，順便去看看彰化的風力發電， 結果女兒問我明明有再轉，為什麼沒有電？我解釋著可能故障了。結果其他地方得風力發電都沒再轉，讓她好失望，我無言以對了，政府能等有完善措施的時候再推綠能阿，別讓孩子那麼快就接受現實的殘酷，孩子就該快快樂樂、無憂無慮的長大」。

從原po分享的3則影片中，可以看到是在彰濱工業區線西區拍攝，風機在轉，但彰工風力發電站的電表上16個風機的瞬間總發電量是0。

有網友今在《爆料公社》上分享影片，指彰濱工業區內的風力發電機，有的已故障。（網友提供）

此文一出，立刻引起網友熱議，有網友說，「多看幾次就無所謂了，風力發電如果能滿足全台電力，為什麼還有反建電廠公投？」、「請支持核能發電！選舉公投16號投同意」、「佛性發電機，想發電時才會有電，不想發電時就算全國缺電也不想發電，緣份到了自然會發電」。

還有網友好心解釋說，「上面有寫啟動風速4m/sec，所以沒發電不是正常的嗎？」、「唯一符合運轉條件的只有1號機，但這又要考慮到機組本身的控制邏輯設計，這我就不知道了」、「1號機是9.1m/sec，但發電量還是0啊，這電風扇故障？」。

另有網友說，「讓小孩早點認識騙錢裝置，也是好的，以後才不會被字面上的綠能所騙」、「樓主剛好可以順便教小孩，什麼是偷工減料」、「這東西是要來發電?假的，這東西用來發包撈錢?是真的，呵」、「都小六了！是該讓他面對現實的時候了！話說，如果這是假發電，幹嘛花這樣多的錢來維護呀」。

更有網友說，「我住竹南海岸插整排的風力發電機很吵，風太大風車不能開，風太小不能發電，加上故障的，一座風車的造價不要說賺錢，不知道要插幾年才能回本」、「都是0欸」、「風機投資是否會成為下一個慶富，讓我們繼續看下去」、「這就是全球最棒的風場呀」、「高級的裝置藝術」。

(中時電子報)