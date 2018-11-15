國家運安會明年運作員額約百人110年全面到位

飛安會主委楊宏智說明運安會組織規劃(呂雪彗攝)

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記者呂雪彗／台北報導

行政院會今天拍板成立國家運輸安全委員會，隸屬行政院下三級獨立機關，員額規模約100-108人，預估明年3、4月成立，調範範疇擴大至鐵道、水路及公路，相關調查組織佈署民國110年將一步全面到位。

飛安會主委楊宏智表示，運輸事故調查法及安會組織法修正，今天院會通過後將立即送立法院，最快這個會期有機會通過，一但通過，飛安會就會進行改制作業作業，同時為利於將事故排除，在中部、南部都將設立小型辦公室。至於成立將動用第二預備金，完整規劃後送行政院拍板。

楊宏智指出，在普悠瑪事故後，為回應社會期待，將現行飛安會改制為「國家運輸安全調查委員會」，專責重大運輸事故調查及原因鑑定，調查範疇由飛航事故，擴大為鐵道、水路及公路的重大運輸事故，期透過公正之獨立調查機關，強化我國運輸安全機制，避免類似運輸事故再發生。

楊宏智說，希望明年3、4月成立，而110年全面到位，其中鐵道相關委員及調查員1年內到位、水路1.5年到位，第2年公路全部到位。未來主委將由院長重新任命，未來會設五位委員專任及數位兼任，現在飛安會所有委員都是兼任。楊表示，三級機關人事不用立院同意；而鐵道沒有國際單位，因此參照日本做法，事故重大但沒有太複雜希望簡化，會用內規調整。

楊宏智進一步說，未來啟動調查條件：重大事故 美國來講 1人死亡就算，但我國言視國情而定，最終定義 還留待與交通部協商後拍板。 楊表示，未來運安會將分階段實施，一年內讓鐵道委員、專業調查專家到位，萬一這段時間發生事故會積極協商 以顧問的方式請求日本澳洲等國家專家協助調查。

楊宏智說，最快情況下，若法案能在本會期獲立法院通過，108年即可成立運安會；成立後預估需要2年籌備期，分別補足鐵道、水路及公路調查人員，110年可正式到位。

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