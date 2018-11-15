非洲豬瘟疫情延燒 海委會主委：從海上流入我就下台

2018年11月15日 13:16 中時 鄭舲

大陸非洲豬瘟疫情擴散，民進黨立委張宏陸今質詢海委會主委黃煌煇，為何肩負海上防疫業務的海巡署，8月的例行性會議沒有召開，拖到10月底才開？黃煌煇回應，海巡署沒回報，「所以我也不知道」，讓張宏陸怒嗆「這是負責任的態度嗎？若豬瘟進來了，海委會要怎麼辦？」黃承諾，若海外病毒流入，「我就下台」。

立法院內政委員會今審查海洋委員會、海巡署及所屬海洋保育署預算，並進行詢答。張宏陸詢問，海委會目前針對非洲豬瘟開過幾次會議？海委會海域安全處處長姚洲典說，目前針對行政院查緝走私偷渡聯繫會報，在10月31日開過一次會。

張宏陸質詢黃煌煇，海巡署依往例在3月及8月都有例行會議，為何這次拖到10月底才開？黃煌煇答覆「他們如果不召開，我就不曉得。」讓張宏陸氣得大罵「海巡署是不是海委會底下的業務單位？這是當一個主委負責任的態度嗎？」

張宏陸追問，如果因為海委會不夠積極，讓非洲豬瘟進來台灣，導致台灣養豬業垮掉，海委會要怎麼負責？黃煌煇說，「如果有這種情形，有海上跑過來的（病毒），我會很負責，我就下台。」

兼任海巡署長的海委會副主委李仲威則說，今年查到的活體動物數量很多，但都沒有豬肉活體或屠體。非洲豬瘟防治主要是農委會主辦，會議全部都有參加，在邊境防治上，所有漁港、漁船都是百分之百全面安檢。

(中時 )