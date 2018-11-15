台北》被戳到「陰暗客廳」情緒點 姚文智不捨媽媽又激動爆哭

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台北市長柯文哲母親何瑞英日前在重陽節時罵民進黨台北市長候選人姚文智「沒路用」，姚日前辯論曾說當時媽媽聽到氣到發抖，還待在陰暗的客廳。而姚文智今前往大龍市場掃街拜票，被問及媽媽是否走出陰暗客廳？他表示，自己的爸媽4年前無私支持柯文哲，但父親去年過世，母親重陽節又一人孤單在家看電視，讓他感到不捨。姚言談時一度激動落淚爆哭，妻子潘瓊琪趕緊拿手帕拭淚。

姚文智上午偕太太合體掃街，會前媒體詢問是否會擔憂棄保效應發酵，他表示「棄柯保姚」更是發酵，包含前世大運執行長蘇麗瓊、北市觀傳局前局長簡余晏、北市前副秘書長李文英過去都跟柯文哲共事過，現在都選擇棄柯保姚。

媒體詢問，柯媽何瑞英表示會反擊是因為姚文智批評柯文哲很多次，受不了才出來罵姚。姚文智說，這場選舉跟柯媽媽沒什麼關係，市民在意的是市政乏善可陳，但柯沒有一項回答，「我覺得這不是罵人啊！難道市民不需要在選舉時了解現任市長做多少事情嗎？」

姚文智重申，柯文哲4年前關帳卻仍持續收受政治獻金，但柯已經第7天都沒回應，「如果你沒辦法回答，就請柯媽媽替你回答好嗎？」

由於姚文智日前曾表示，被柯媽罵「沒路用、學問沒有柯文哲高、秤秤自己斤兩」後，當天自己的母親難過不已，氣到整日關在陰暗客廳發抖。

媒體追問，姚媽媽是否從陰暗客廳走出來了？姚表示，自己會不捨，是因為父親去年過世，他想到自己母親挨罵，還一個人坐在老房子陰暗的客廳就覺得很難過，甚至父母在4年前還無私支持柯文哲。

姚文智的幕僚當時見狀況不對，還一度喊「委員我們可以走了」，但姚文智似乎被開啟情緒開關，邊講邊哽咽，說到激動處時痛哭流涕，一旁的太太則趕緊遞上手帕，幫忙拭淚。

(中時 )

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