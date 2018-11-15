封存毒大閘蟹不利？新北衛生局：業者違反具結先行放行規定

新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦出面說明封存經過。（譚宇哲攝）

友善列印
中時
新北市衛生局人員封存有毒大閘蟹冷凍櫃。（譚宇哲翻攝）
新北市衛生局人員將大閘蟹搬出秤重。（譚宇哲翻攝）

衛福部與檢調日前查出不肖業者偷賣逾9噸戴奧辛超標大閘蟹，基隆地檢署昨二度率隊至貢寮區查緝封存品，發現業者疑似以死蟹掉包封存的毒蟹，不排除有更多毒蟹流入市面，負責封存的新北市衛生局首當其衝，衛生局表示，業者違反「具結先行放行」規定，將函請食品藥物管理署進行後續調查。

新北市衛生局今天上午舉辦記者會指出，10月26日衛生局會同食藥署及海洋委員會海巡署偵防分署基隆查緝隊，前往喬艾舶國際企業有限公司位於新北市貢寮區馬崗街41號具結地進行稽查。

經查喬艾舶公司於10月18日輸入查驗不合格的「中華絨螯蟹（大閘蟹）」2批，分別為300箱（4862公斤）及300箱（5683公斤），抽樣清點、打開查驗與秤重約200多箱，占整體三分之一，並封存該2批產品於冷凍櫃。

衛生局昨日再依基隆地檢署指示，會同食藥署及海洋委員會海巡署偵防分署基隆查緝隊前往具結地，現場清點10月26日封存的案內產品，發現產品重量分別為5517.6公斤及5835.761公斤，數量分別為380箱及357箱，皆與申請具結先行放行時的重量與箱數不符，將函請食品藥物管理署辦理後續調查。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，業者尚未取得輸入許可，擅自移動、啟用或販售案內產品，違反具結先行放行規定，又案內產品經邊境檢驗戴奧辛、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總合超標，已違反《食品安全衛生管理法》，可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金，全案已由基隆地檢署偵辦中。

若案內公司擅自啟用封條並移動案內具結產品再經查獲，將依違反《刑法》第139條規定，損壞、除去或汙衊公務員所施之封印或查封之標示，或為違背其效力之行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金，將再移基隆地檢署偵辦。

(中時 )

影》他帶孩子去彰濱看風力發電 … 台中空氣品質差 環團：參觀花博…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。