貨量少2％！航運一哥嗆：美中關稅大戰擊垮全球貿易

美中貿易戰打擊之下，全球最大貨櫃航運業者馬士基集團的業務量減少2%，未來可能更糟。(示意圖/Shutterstock)

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中時電子報

全球最大貨櫃航運業者馬士基集團(AP Moller-Maersk)，日前再度向美國總統川普發出嚴重警告，他認為美中貿易戰已經嚴重影響到全球貿易的貨運量，而且未來幾年可能會變得更糟。以馬士基集團的貨運量而言， 2020年全球貨櫃航運數量恐怕會下滑0.5%-2%。

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根據《商業內幕》(Business Insider)報導，川普一再威脅打算針對總價值超過5000億美元的商品，也就是所有從中國進口的美國商品徵收新關稅，然而這一個大動作很有可能讓全球貿易數量和速度隨之減緩。

全球貨櫃貿易在Q3繼續失去動力。今年到目前為止，馬士基集團的業務只成長了4.2%，和去年同期5.8%相比，速度明顯放緩。因此該集團警告說，美中貿易關稅最後可能會在未來2年內，扼殺了全球2%貨櫃運輸量。據估計，這些關稅大約佔了全球貿易商品價值的2.6%。

馬士基集團CEO施索仁(Soren Skou)在丹麥哥本哈根總部的演講時警告，在貿易戰打擊之下，美國貿易可能會衰退達4%，而且最後不堪的結果可能全部倒向消費者。因為一旦美國向中國的消費品徵收關稅，那麼美國進口商首先就會向越南、印尼或其他亞洲國家購買替代商品，但是這些成本最後很可能都會轉嫁到消費者身上去。

(中時電子報)

文章來源：The world's biggest shipping company has proof that Trump's China tariffs are battering global trade

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