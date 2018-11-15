普悠瑪之鑑 政院通過修法 盼明年啟動運安多模組調查機制

2018年11月15日 13:24 中時 張理國

政院決定成立「國家運輸安全調查委員會」，上午在院會通過「國家運輸安全調查委員會組織法」、「飛航事故調查法」，列為立法院本會期最優先法案，飛安會主委楊宏智表示，運安會以4模組方式運作，預計明年3、4月成立，其中的鐵道部分將在成立一年內讓委員及調查專家到位；過度期間若有事故發生將協請美、日、澳運安會以顧問身分來台支援。

1021台鐵普悠瑪列車發生重大行車事故，造成嚴重傷亡，賴揆上午在院會裁示，政府必須痛定思痛進行改革，除對普悠瑪列車及台鐵進行全面體檢，也期許國家運輸安全調查委員會，以獨立、公正、專業調查陸、海、空等重大運輸事故，避免類似事故再度發生；賴揆說，修法參照美、日等先進國家運作模式，擴充飛安會功能，納入鐵道、水路、公路事故調查模組，全面強化我國運輸安全機制。

楊宏智表示，未來的運安會人員編制粗估約100多人，其中主委要由行政院長任命，含主委在內共有5位專任委員，航空、鐵道、水路、公路4模組分別由4名委員對應，其他還有6位兼任委員，每個模組配1到2位兼任委員，運安會未來會把編制表送到人事總處，整個轉型約需2年籌備期，若修法順利，會在明年3、4月成立，其中鐵道的委員、專業調查專家會在第一年會到位，在1.5年時，讓水路專家委員全部到位，第2年讓公路全部到位。

至於鐵道部分在1年的過渡期間，萬一發生事故，運安會將協請美國國家運輸安全委員會NTSB，日本運輸安全委員會JTSB、澳洲ATSB以顧問方式過渡期的協助。

對於運安會的啟動調查，楊宏智說，關鍵在於「重大事故」，但何謂重大事故，美國的定義只要一人死亡就算重大事故，台灣要看國情，最終的定義，還要跟交通部協商後，由行政院裁示。

此外，楊宏智也說，運安會將以飛安會20年來獨立調查，專業公開獲致的績效，延續到鐵道，水路、公路，希望帶來全面性海、陸、空，都可為整個社會帶來運輸最安全的環境，最後要達到的目標，是連旅客背後的家庭都能安心，家人在食衣住行的「行」裡面可以平安的回家。

(中時 )