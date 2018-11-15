台中空氣品質差 環團：參觀花博要小心

台灣健康空氣行動聯盟指出，台中空氣品質不佳，參觀花博要小心。（廖德修攝）

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環保團體台灣健康空氣行動聯盟（簡稱台健空盟）今日公布11月3日台中花博開幕後10天內，全台部分測站PM2.5的日均值概況，發現中南部大都超標，空氣品質明顯比北部惡劣，而台中的臭氧8小時平均值更是全台最高。台健空盟理事長葉光芃提醒民眾，參觀花博時要小心，尤其退休族與小孩。

台健空盟執行長楊澤民統計，本月3日至12日苗栗以南到屏東，10天內有5天以上PM2.5日均值超標（橘色提醒），尤其台中到高雄常常達到紅色警示。汙染物除了各種粒狀物，如PM2.5、PM10外，臭氧濃度也偏高。以花博開幕後11天來看，每天臭氧8小時最高值前16名的測站中部就佔10個，包括台中市5個測站。

葉光芃本身是醫師，他說，臭氧對孩童與成人的危害跟懸浮微粒差不多，除了肺癌以外，一項最新的研究指出，只暴露在高濃度臭氧下1小時就會造成心律不整，增加早逝及中風的可能。若暴露1至2天，對無心臟病的中年人也會增加罹病風險。

主婦聯盟台中分會執委許心欣表示，從台中市所有空品測站的數據來看，東大、后里、文山、太平應該是空汙重災區；海線的清水、大肚與西屯、太平等地區也時常超標。有人說台中是宜居城市，但千金難買好空氣，以目前的空品狀況來說，稱為「移居」城市可能比較貼切。

葉光芃說，汙染源主要來自燃煤電廠與汽機車排放的廢氣，因此無煤、甚至無油很重要。新北市長候選人蘇貞昌在公開辯論時承諾，若當選會把林口電廠燃煤機組關掉；其實林口使用超超臨界機組，比台中電廠亞臨界機組的汙染已經少很多，因此期待台中市長林佳龍也能關閉台中電廠。

此外，葉光芃提醒各界，周日（18日）台中反空汙大遊行的主題就是「無煤中台灣，永續又健康」，呼籲民眾一起走上街頭。

(中時 )

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