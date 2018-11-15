雲林》看板合體蔡英文吳音寧 李進勇：謝謝「有心人」

西螺果菜市場出口處兩天前懸掛一幅蔡英文、李進勇、吳音寧的三人合照看板。（周麗蘭攝）

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看版就設在西螺果菜市場出口處，非常明顯。（周麗蘭攝）
李進勇在臉書回應「那不是我們掛的，但我們謝謝有心人的贊助支持」。（周麗蘭攝）
李進勇在臉書回應。（周麗蘭攝）

西螺果菜市場出口處兩天前懸掛一幅蔡英文、李進勇、吳音寧的三人合照看板，上寫「疼惜農民、平穩菜價」，縣長李進勇在臉書表示「那不是我們掛的，但我們謝謝有心人的贊助支持」。

據了解，看板是13日深夜懸掛，14日一大早就有支持者通知李進勇總部怎麼掛這種看版。

有人把這張看板照片貼在臉書及PTT，旋即引起網友一面倒揶揄「嫌票太多」、「全國最強、超強卡司」、「請鬼拿藥單」、「請豬隊友輔選一次請兩隻」、「旁邊2位女生是票房毒藥」、「本次大選最佳看板！」、「西螺大菜市邊與有榮焉！」、「妥當」、「 好勇敢真的是高手，挑戰高難度選舉！」、「什麼狀況？李進勇是要棄選了嗎？」，也有網友質疑「不是接圖吧！太驚悚了，可別踩到選罷法的地雷！」

李進勇幕僚14日下午貼文表示，一早開始就有許多朋友關心，西螺果菜市場前掛出阿勇與蔡總統及吳音寧的聯合宣傳看板，還有網友說真的很威。

李進勇臉書說，雖然那不是他們掛的，但謝謝「有心人」的贊助支持，畢竟要對抗挾著全台農漁會資源的地表最強派系家族，不威不行，其實日前就出現冒名後援會粉絲專頁挑釁網友，也有冒名蘇治芬的電話錄音拜票支持張麗善，出現這幅看板，一點也不意外。

李進勇臉書呼籲，越接近選舉，各種可疑的消息要仔細求證明辨是非，至於掛出看板的「有心人」是誰？那幅看板就掛在一間鐵皮屋上，大家直接去問鐵皮屋主人就能得到答案。

李進勇幕僚表示，上面沒有負面字眼，他們不會去理會，也預估還會有類似看板被掛出來。

(中時 )

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