彰化》電視政見會 5候選人陳抒政見批對手火花四射

彰化縣選委會舉辦彰化縣長候選人公辦電視政見發表會15日在新頻道公司舉辦，民進黨提名魏明谷、無黨白雅燦、無黨洪敏雄、國民黨王惠美和無黨黃文玲，陳抒政見也批對手，火花四射。（吳敏菁攝）

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彰化縣選委會舉辦彰化縣長候選人公辦電視政見發表會15日在新頻道公司舉辦，發言依序是民進黨提名魏明谷、無黨白雅燦、無黨洪敏雄、國民黨王惠美和無黨黃文玲，候選人陳抒政見也批判對手，火花四射。

魏明谷拚連任，批判王惠美都沒提出社會福利政策，「沒愛心的人沒資格當縣長」，指出各項縣政都在進步，對手卻不斷抹黑，重申打造三橫三縱三鐵，打造30分鐘生活圈最務實，公路可以運貨、載人，捷運卻不可能短時間完成，蚊子捷運也不可能為彰化帶來福祉，呼籲選民做理性判斷。

魏明谷強調，協助台化轉型、拆二水五星廟、禁採八卦山砂石，捍衛彰化人的健康，發展綠能是全球趨勢，風電未來能取代中火，冬天才不會有霾害，創造全民財富。

白雅燦批王惠美家族為鹿港帶來悲哀，汙染、淹水長期都沒辦法解決，魏明谷說外海發展風力發電，沒汙染百分百贊成，但投資金額上兆，卻是台灣銀行貸款給外國廠商，龐大資金能否收得回來？風險太大了。

洪敏雄指出，藍綠惡鬥把台灣經濟搞壞，民進黨說全面執政，但公投、東奧正名卻背道而馳，不敢面對，根本是操弄、浪費資源，當選縣長要促進兩岸和平，台灣獨立或統一，留給下一代，最重要是提振經濟、解決汙染問題，建議每年預算1％作為育兒津貼，成立公設幼兒園，全面調查老人共餐需求。

王惠美指出，讓彰化人口短短3年，少掉1萬2000多人，彰化鐵路架化喊了20年，現在連審議都沒，愚弄彰化人，主張南捷運，支撐點是二林中科，不會造成財政負擔，蔡英文也說南投要捷運，難道南彰不需要？打造一軸雙樞紐、活土地，彰化才能有結構性翻轉。

王惠美強調結合區域產業發展、加強交通網建立、善用中央前瞻經費、打造專區，營造在地就業好生活。

黃文玲左右開弓，先是猛批離岸風電影響生態、漁民生計，實際稅收卻都沒看到，要求重新簽簽約，將97100億風電產值，彰化縣回饋金至少得拿兩成。緊接著痛斥南彰化捷運，支票越開越大，彰化人難道這麼好騙？新建一條捷運每人要負擔400萬元，彰南捷運短時間不可能直營要務實，建構交通網路，公車免費旅程，解決偏鄉問題。

(中時 )

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