成醫喋血案開庭 兇嫌技師面對受害護理師不發一語

林光宇（左）與兒子的空手道教練一起出庭。（程炳璋翻攝）

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成大醫院手術房殺人案15日上午召開審理庭，行凶的林光宇首次面對持刀刺殺的對象陳姓護理師，全程低頭不發一語，走出庭外並透過媒體向陳姓護理師與社會大眾公開鞠躬道歉。

成大醫院葉克膜技師林光宇（42歲）9月28日不滿受職場霸凌，請假受刁難還被主管心臟外科主任羅傳堯要求換辦公室座位，遷怒負責管假的陳姓護理師（53歲），持折疊刀刺殺陳女，陳女胸、腹、背、手多處受傷，林男隨後自行向警方自首投案。

台南地院15日進行審理庭第一庭，遭刺傷的陳女負傷列席，胡姓女醫師與呂姓護理師以證人出庭，林光宇，被害的陳女一度以身心受創為由，要求凶手林光宇迴避，但最後因為審判長進行審理詢問，雙方仍有10分鐘的會面，這是林男行凶後，兩人首次同室面對面，林男全程低頭，不發一語。

告訴人律師先告訴審判長，林光宇交保後，還有與成大醫院的同事連繫，違反交保要件，林光宇則表示是被動被同事連繫，內容是有關業務交接。審判長告誡不可再犯，否則要重啟羈押程序。

陳女與檢察官請求隔離訊問，要求林光宇迴避，等待陳女陳述完案情再進入，陳女哽咽陳述過程，當時她正蹲在地上弄機器，林男突然從後方持刀一直往自己身上猛刺，呂姓護理師把她拖走，叫她快逃。她滿身鮮血逃離後，打電話打電話給主任告知「林光宇殺我」，隨後看見同事跑來急救，她即昏迷。

林光宇律師詢問案發過程，用意幫林男解釋無殺人犯意與受到職場霸凌才行凶。整個審理庭過程約3小時完成。

林光宇在台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳與友人陪同下走出庭外，再次透過媒體向傷者陳女與社會大眾道歉，鞠躬直呼「對不起」，隨後離開法院。

(中時 )

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