蘋果西打出包 消基會：依法可請求3倍賠償金

蘋果西打商品出現變異、異物沉澱，消基會主張消費者可請求3倍懲罰性賠償金。（消基會提供）

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寶特瓶裝2000ml蘋果西打出現變異、異物沉澱，大西洋飲料公司至今卻只開放民眾持購買發票或未開封產品進行換貨，消費者文教基會今（15）日批評，製造公司應主動進行退款，而不是只能換貨，消費者還可請求3倍懲罰性賠償金。

消基會秘書長吳榮達表示，依據食品安全衛生管理法，大西洋飲料公司自今年7月底起已陸續接到122件消費者申訴，對有問題產品本不應該繼續販賣，甚至須主動回收、通報主管機關，但這些動作都沒做，未盡到產品製造業者義務，主管機關應對大西洋公司處以3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

大西洋公司在事件發生後，僅於官網告知消費者持購買發票或未開瓶產品，於各通路進行換貨，處理出包事件非常沒有誠意。吳榮達怒批，只能換貨「非常離譜」，甚至連退貨都沒有，業者應主動循發票銷貨系統找到消費者退款，應有主動補償措施。

吳榮達表示，消費者除了對所受損害向業者求償，此次蘋果西打出包，消基會認為涉及業者重大過失，消費者還可據消保法請求3倍的懲罰性賠償金；並且，食安事件求償最困難的地方常常是證明實際損害，但依據食安法56條，消費者若無法證明，可請求法院依照侵害情節，予每人每一事件500元以上、30萬元以下賠償。

消基會董事長雷立芬表示，此次蘋果西打食安事件已知有消費者出現拉肚子情況，消費者檢具醫療證明，可求償3倍以下懲罰性賠償金，購買該商品無法舉證消費者，消基會也願意提供法律諮詢，協助透過法院求償。

吳榮達並表示，蘋果西打為獲得台灣優良食品（TQF）標章的商品，呼籲台灣優良食品發展協會加強查驗考核機制，將食安事件處理機制的SOP納入授證標準，以提升產業消費者保護的意識。

(中時 )

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