台中》耕耘北屯 曾朝榮盼用行動打造台中成有溫度城市

2018年11月15日 13:52 中時 陳世宗

「給認真的人掌聲、就是為社會點燈！」問鼎5連霸的台中市北屯區市議員曾朝榮，從政16年來用心為每位鄉親服務，無論是市政建設、老人照護、教學資源等。曾朝榮強調，行動派的他，以具體政績爭取選民再支持，有信心讓北屯區會更好，用行動打造台中成有溫度的城市。

東海大學公共事務研究所畢業的曾朝榮，曾任台中市議會第15、16屆議員，及第1、2屆直轄市北屯區市議員，還擔任財團法人廣亮社會福利慈善事業基金會創會董事長等職。北屯區是全市人口最多的行政區，也是大台中地區的地理中心。

曾朝榮致力爭取地方建設，文教方面包括爭取東山高中升格為完全中學、軍功國小第四期校舍興建工程、松竹國小川廊興建、廍子國小新建施工等。觀光藝文如南興宮百年老廟整建、國際街舞競賽在台中舉辦及推展台中市太鼓、國樂、西樂等樂團參加國際表演賽等。

基礎建設有白冷圳引水工程、松竹路公墓遷建，並闢建為公園、停車多功能設施。交通建設爭取捷運綠線延伸至經補庫站、東山路、軍功路等，北屯區紅綠燈興建與維修汰換、延伸至新社道路，台129線美化拓寬、連坑巷箱涵式橋梁興建。

社會福利部分，爭取台中市仁愛之家第二大樓興建計畫、全力協助推動社區關懷據點、樂齡與長照計畫、成功爭取東山、軍功、北屯、同榮等多處社會住宅、剩食不落地。

曾朝榮強調，未來他將賡續推動優先保存北屯區在地文化元素，堅守土地重畫開發應尊重在地優美歷史建築、文化遺址與聚落文化原則，營造北屯區為具備生活、文化、產業與環境完整機能的綠色生活區；尤其大坑都市計畫應主動引導有智慧成長，不應限制發展。

(中時 )