台南》參加在地企業影片發表 黃偉哲批有人不在台南還唱衰台南很可悲

2018年11月15日 13:45 中時 程炳璋

民進黨台南市長候選人黃偉哲（前排右五）參加台南市新聞處發表的在地企業影片，批評選舉一時，勿唱衰台南。（程炳璋攝）

民進黨台南市長候選人黃偉哲15日參加台南市新聞處舉辦的「台南精神、產業驕傲」影片發表，提到這次選舉有人不在台南卻唱衰台南很可悲。國民黨籍台南市長候選人高思博回應沒有唱衰台南，「做得不好，過得不好」是台南人普遍心聲。

選戰最後階段白熱化，國民黨日前才攻擊台南市「又老又窮」，台南市新聞處15日邀集5家在地企業拍攝2支影片，紀錄這些企業在國際競爭中，展現傲人的產業成就，為台南製造就業機會，是台南人的驕傲，撇清攻擊的意味濃厚。

出席發表會的黃偉哲意有所指，表示有人不在台南卻還唱衰台南，實在很可悲。他樂見有人出於善意對台南提出針砭，這種惡意批評是對台南不了解，唱衰台南很可嘆與可悲。

選戰進入最後一周，黃偉哲表示最後階段就像考前幾分鐘，就是將之前的東西再溫習一遍，最後時刻不以「空戰」（指網路與媒體戰）為主，而以陸戰、巷戰與肉博戰為主，包括遊行掃街，爭取支持。

高思博競選總部回應，沒有人惡意唱衰台南，「做得不好，過得不好」是台南人普遍心聲，自己就是想要台南人過好日子才出來參選。請黃偉哲委員認真聆聽人民底層的聲音，不要只當名嘴市長耍嘴皮。

(中時 )