中市府首創「共好開發」架構 區段徵收更公平更順利

台中市政府全國首創「共好開發」架構，讓區段徵收更公平順利！（陳世宗翻攝）

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苗栗大埔事件引發各界對區段徵收的高度關注。台中市政府為落實區段徵收公平正義，在烏日前竹區段徵收案推動全國首創「共好開發」策略架構，提高地主發還比例至50%，並訂定8大安置措施，消除地主疑慮，提報中央審議也一次就通過，不僅創下全國先例，更解決土地所有權人40年土地開發受限的困境。未來將擴大實施，創造多贏局面。

地政局張治祥表示，市府領先全國首創「共好開發」，主要是藉由公開、透明的溝通策略，舉辦大型公聽會消除地主疑慮，使區段徵收順利進行，也更落實公平正義。其中，面積110.71公頃的烏日前竹區段徵收計畫即以此策略架構提出。

張治祥說，烏日前竹區段徵收計畫內容完善，獲得內政部土地徵收審議小組專家學者高度認同，包括公益性必要性報告及區段徵收計畫書均一次審議通過，創下全國先例，更解決地主40年開發受限困境；這也是101年土地徵收條例配合大埔事件修法後，全國審議通過最大最完善區段徵收案。

烏日前竹區段徵收計畫將地主領回抵價地比例，由土地徵收條例規定的40%，提高至50%，充分保障土地所有權人權益。此外，並積極與區內土地及地上改良物所有權人進行協議，今年上半年共召開12場次協議價購會議，訂定全國最優協議價購加成數土地3%，地上建物及農作物10%，也創下全國單一個案最高協議價購金額。

既有住戶拆遷安置部分，市府訂定8大安置措施，包括合法建物原位置保留、優先分配安置土地、一分配戶一住宅單元、特別救助金、房租補助費、社會住宅安置（大里光正段社宅）、臨時中繼住宅安置及二、三級產業安置等，樹立居住權及生存權保障之典範，紓解因區段徵收對生活造成的衝擊。

地政局強調，前竹區段徵收案更提供1公頃住宅區土地，將配合市府「8年1萬戶社會住宅」政策，提供興建社會住宅使用。未來開發完成後，預計可興建300戶社會住宅單元，讓更多市民可用實惠的價格租到一個舒適的家！

(中時 )

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