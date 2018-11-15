保障投票權益 11／24台中花博閉園

2018年11月15日 13:51 中時 陳世宗

地方公職人員選舉將於11月24日舉行投票！台中花博營運總部為保障花博志工、營管人員、公務人員等民眾的投票權利，台中花博后里、豐原、外埔3園區於投票當天閉園1天，鼓勵公民踴躍行使投票權，如造成不便敬請見諒，11月25日則恢復正常營業。明年2月4日農曆除夕也閉園一日，2月5日大年初一即恢復營運。

台中市選舉委員會表示，台中市第3屆市長、市議員、里長及和平區第2屆區長、區民代表選舉及全國性公民投票等，將於11月24日舉行投票，時間為上午8時到下午4時，市民年滿18歲有公民投票權、年滿20歲有選舉權，提醒市民屆時踴躍投票。

花博營運總部執行長郭坤明表示，台中花博展期至明年4月24日，考量花博工作人員並非全部居住在園區附近，為保障相關人員的投票權利，11月24日投票日當天花博各園區閉園一天，11月25日即恢復日常營運時間。

投票當日當天，全國各戶政事務所暫停受理各項戶籍服務，若國民身分證有申辦、登記異動等情形之民眾，請務必提前至戶政事務所洽辦。如國民身分證遺失，請本人儘早攜帶戶口名簿或貼有相片之身分證明文件正本、最近2年內拍攝正面半身彩色相片1張（或數位相片）、規費200元，親自至任一戶政事務所辦理補領事宜，以免影響投票權益。

各園區正常營運時間：后里馬場森林園區週日至週四9時至19時(入園時間至18時、入館至18時30分)，週五、週六9時至21時(入園至20時、入館至20時30分)；外埔園區每日9時至19時(入園時間至18時、入館至18時30分)；豐原葫蘆墩公園週日至週四9時至19時(入園至18時、入館至18時30分)，週五、週六9時至21時(入園至20時、入館至20時30分)。

(中時 )