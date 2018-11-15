資安鐵三角成形，蔡英文：國安第一道防線

2018年11月15日 13:58 工商 崔慈悌 、中時 劉宗龍 、中時

蔡英文總統（中）15日出席「國家通訊暨網際安全中心(NCCSC)揭牌儀式」，蔡英文下車後，快步走進會場，沒有回應媒體的提問。（劉宗龍攝）

國家通訊暨網際安全中心今天舉行揭牌儀式，將與國安會、行政院資通處形成資安鐵三角，蔡英文總統表示，我們正面臨資安威脅，甚至還有惡意癱瘓的可能性。「這是國家安全的第一道防線」，期許加速完成各領域資安防護機制，建構台灣資安最堅實的防線。

蔡英文今天抵達後，先參觀國家通訊暨網際安全中心，並聽取國家通訊傳播委員會處長羅金賢簡介中心環境與設備。隨後致詞表示，該中心的啟用，是台灣資安防護歷史上，一個非常重要的里程碑。

從她上任之初，就提出「資安即國安」這個重要的戰略概念。「今日揭牌儀式就是這個概念的具體實現，也代表我們在建構國家安全聯防體系方面，又邁進了一大步」。

她說，綿密安全的資訊網絡是數位國家發展的重要基礎。這個基礎可以強化政府的數位治理，發展數位經濟，進一步帶動各項產業轉型。因此，建構一個安全、順暢、強健的寬頻通訊網路，是推動數位國家的關鍵所在。

蔡英文強調，現在我們正面臨國際上複雜多變的資安威脅，甚至還有惡意癱瘓的可能性。為了確保寬頻通訊網路上各種活動的資安，來維繫國家體制正常運作，以及促進數位經濟的永續發展，打造一個國家層級的資安聯防體系是我們最重要的任務。

「國家通訊暨網際安全中心」啟用後，未來將可以即時掌握、有效管理網路安全。再結合資安事件的自動化蒐集、分析、通報、應變與分享，加上和國際通訊網路維運互連的防護機制，大幅提升資通安全，也達到國際資安聯防的效果。

蔡英文也要求未來資安旗艦計畫的相關主辦部會都必須積極建構並完成聯防，加速完成各主管領域的資安防護機制，讓我國資安防護體系更加完備。對資安鐵三角—國家安全會議、行政院資通安全處及國家通訊傳播委員會，她也有新的期許，要求行政院在協調方面多幫忙。

她希望未來每個單位不但要專業分工，更要有效協同，加強縱向及橫向單位的緊密聯繫，再加上生命線等級的高維運品質，才能夠建構臺灣資安最堅實的防線。

數位經濟會帶動產業跨世代、跨境、跨領域、跨虛實等趨勢發展。資安能力也會成為衡量國力最重要的指標之一。蔡英文認為，要打造最高層級的資安國力，不但要透過政府部門，也要民間企業及非政府組織的資安團隊，結合全民共同攜手，通力合作，才能為數位國家的進展，奠定最堅實的基礎。

她說，資安確實是在國家治理與國家安全防護上最重要的工程，而且我們沒有太多時間，必須傾全力建構完成，讓所有人員的訓練與培育都能迅速到位，「這是國家安全的第一道防線，請大家特別注意與努力，讓台灣更安全、更有競爭力」。

(工商 )