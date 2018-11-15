替妹妹出氣！姊揪人砍到家暴男腸子外露 電話一句話露餡

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中時

33歲鄭姓女子不滿妹妹長期遭邱姓同居男友家暴，5月中旬又遭毆打成傷，找來28歲藍姓乾弟趁邱探病時出氣，藍竟雙手持西瓜刀狠砍邱男長達2分鐘，造成邱左手筋斷、腸子外露，當場休克倒臥血泊中，殺紅眼的藍男還不慎砍傷同行的許姓友人，桃檢依重傷害未遂罪嫌起訴鄭女和藍男。

33歲鄭姓女子和28歲藍姓男子以乾姊弟相稱，感情甚篤，鄭女不滿親妹妹長期遭邱姓同居男友毆打，積怨已深，5月13日下午又獲悉妹妹再度被毆打成傷，陪同前往醫院醫治時，趁隙打給藍姓乾弟，共謀砍人計畫。

鄭女藉口要邱男來醫院探病，將邱帶往醫院後方偏僻的機車停車場，在2名友人陪同下的藍男，一見邱現身，立即雙手持剛買的2把西瓜刀朝邱男的四肢、軀幹猛力揮砍，手無寸鐵的邱男邊跑邊逃，但全身多處仍遭砍數十刀、傷口都長達10餘公分，不但左手遭斷筋、腹部傷口更長達22公分，連腸子都外露掉出，當場就因失血過多倒臥地上昏迷休克，鄭女還不罷休，狠踹邱男頭部數腳，直到鄭妹聞聲趕至，發現事情大條，趕緊把4人趕走，並將男友送醫急救。

警方循線逮捕一行人，鄭女一開始否認密謀，還辯稱不認識砍人的一行人，邱男還說是臨時起意，但鄭女的手機曾傳訊給藍男稱：「快回電，我要去砍人！」露餡，桃檢依重傷害未遂罪嫌起訴鄭女和藍男。

(中時 )

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