台鐵引廢止函釋澄清 產工質疑誠意何在

有近30名台鐵調度員預計將發起大選日「依法休假」。（資料照片／周刊王）

友善列印
中時

本月24日九合一選舉日依法勞工可放假一日，若雇主徵得勞工同意要求其出勤，須加發加班費。今傳出台鐵有近30名調度員不滿加班費發放方式，發起「依法放假」連署。台鐵局事後澄清會依據照勞動部「勞動條2字第1060132365號」函釋辦理，產工卻表示該函釋早已廢除，台鐵不僅沒有公告加班費發放方式，還引用廢止的函釋，遭質疑「誠意何在？」

台鐵有29名調度員連署在11月24日「依法休假」，原因是不滿行控三班制的加班費率不同，只有日班上班才有加倍工資，但早班、夜班都沒有，引發不滿。

台鐵局今早澄清，會依據據勞動部106 年 12 月 11 日發佈的勞動條 2字第 1060132365 號函釋辦理，並已與同仁充分溝通，調度所同仁都會共體時艱、堅守崗位，不會影響列車營運。

台鐵產業工會表示，台鐵局引用的函釋早已廢除，勞動部也證實，已在11月8日發出另一針對年底選舉的新函釋。產工表示，不僅到現在都還沒確實公告如何發放加班費，或承諾只要有在選舉日上班就會發放，好不容易出來澄清卻引用一個廢掉的函釋，質疑台鐵局「到底要發不發，還是糊弄員工？」

產工指出，台鐵引用的函釋是針對立委黃國昌罷免投票案的函釋，與九合一大選性質不同，理所當然不適用。產工表示，自10月起就已多次發文告知台鐵，應按規定發放加班費用，台鐵卻不斷拖延，直到今日遇到連署爭議才願意公告。產工呼籲台鐵儘速公告選舉日的加班費發放辦法，不要再繼續拖延或引用廢止函釋。

(中時 )

保障投票權益 11／24台中花博閉… 嘉藥為企業量身培訓績效佳 獲雲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。