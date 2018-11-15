台鐵引廢止函釋澄清 產工質疑誠意何在

2018年11月15日 14:05 中時 李宜秦

本月24日九合一選舉日依法勞工可放假一日，若雇主徵得勞工同意要求其出勤，須加發加班費。今傳出台鐵有近30名調度員不滿加班費發放方式，發起「依法放假」連署。台鐵局事後澄清會依據照勞動部「勞動條2字第1060132365號」函釋辦理，產工卻表示該函釋早已廢除，台鐵不僅沒有公告加班費發放方式，還引用廢止的函釋，遭質疑「誠意何在？」

台鐵有29名調度員連署在11月24日「依法休假」，原因是不滿行控三班制的加班費率不同，只有日班上班才有加倍工資，但早班、夜班都沒有，引發不滿。

台鐵局今早澄清，會依據據勞動部106 年 12 月 11 日發佈的勞動條 2字第 1060132365 號函釋辦理，並已與同仁充分溝通，調度所同仁都會共體時艱、堅守崗位，不會影響列車營運。

台鐵產業工會表示，台鐵局引用的函釋早已廢除，勞動部也證實，已在11月8日發出另一針對年底選舉的新函釋。產工表示，不僅到現在都還沒確實公告如何發放加班費，或承諾只要有在選舉日上班就會發放，好不容易出來澄清卻引用一個廢掉的函釋，質疑台鐵局「到底要發不發，還是糊弄員工？」

產工指出，台鐵引用的函釋是針對立委黃國昌罷免投票案的函釋，與九合一大選性質不同，理所當然不適用。產工表示，自10月起就已多次發文告知台鐵，應按規定發放加班費用，台鐵卻不斷拖延，直到今日遇到連署爭議才願意公告。產工呼籲台鐵儘速公告選舉日的加班費發放辦法，不要再繼續拖延或引用廢止函釋。

(中時 )