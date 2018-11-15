高雄》韓國瑜推《孩子回家》淚崩影片 網哭喊：媽媽真的沒有很堅強...

國民黨高雄市長候選人韓國瑜團隊推出新的催淚廣告《孩子回家》。(圖／韓國瑜YT頻道)

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中時電子報
/綜合報導
韓國瑜官方廣告 孩子回家 紀實篇

韓國瑜官方臉書今推出一支競選影片，內容溫馨感人，主打讓「孩子回家」，影片中找來了好幾位北漂到台北的年輕人，述說著這些年來在台北生活的不易，甚至家中爺爺奶奶過世，人卻遠在台北未能奔喪，讓看完影片的人，尤其身為北漂游子的網友感觸特別深，「天啊！好催淚」、「邊看邊哭…」、「媽媽真的沒有很堅強」。

影片中的受訪者，分別找來了外地求學的大學生、在台北創業的姊妹花、還有在地的高雄藝術工作者，平靜的訴說著在外地的生活、但遇到傷心的事卻不能向父母親傾訴，在高雄的父母面對子女離開身邊，卻未能把子女留在高雄，要遠赴北部求生，除了無奈還是無奈...

大學生的媽媽說，想子女的時候卻不在身邊，「小孩子在無助的時候，父母親卻不在他(她)身邊」。「其實小孩子不在身邊真的會….很有距離欸….那個距離真的好遠…好遠…」。

網友看完也都哽咽表示，「媽媽真的沒有很堅強」、「天啊！好催淚！」、「邊看邊哭…」、「一把鼻涕一把淚」、「看影片邊吃午餐邊哭」、「不要這樣催淚...害我也想回家」、「哭了…分隔兩地的痛…是真的很難受」、「我對這種親情無法抵抗…」、「心有戚戚焉阿」、「太催淚了啦」、「看得心酸酸的」、「看到後面淚崩了…」

(中時電子報)

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