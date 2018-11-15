崔子格音樂夫妻10年錄 友情瞬間變愛情

2018年11月15日 14:19 中時 蕭雅玲

崔子格日前上中視《改變的起點》節目，談到他一路走來的星路歷程，原來崔子格從小就嚮往當歌手，但遭到父母極力反對，連好不容易爭取到的唱片公司試唱，竟被當場以「太胖了」理由殘酷遭拒，令她覺得十分受辱。然而崔子格的人生在遇到老公崔恕後有了大轉折，崔恕是寫下《甄嬛傳》主題曲的知名詞曲音樂大師，同為音樂人，兩人在婚姻經營上也有別於一般夫妻，相愛時兩人可以一路寫歌寫到天亮；吵架時就各自關起門來寫歌來互嗆，許多爆紅神曲因此誕生。

崔子格在大陸唱紅《瑯琊榜》、《那年花開月正圓》等戲劇主題曲，被稱為影視主題曲天后，她從小立志當歌星，卻遭到爸媽極力反對，父親曾告誡她把唱歌當成業餘愛好，希望她找一個正常的工作，但崔子格血液流著母親的音樂天分及蒙古人強悍性格，她曾不留情的回嗆父親：「我什麼都幹不了！我必須得走音樂這條路！未來我的人生，你們負得起這個責任嗎？」一席話把父親氣得半死。父女間的心結一直到崔子格的一首創作曲，王心凌演唱的〈花的嫁紗〉，收到台幣2百萬元的版稅後，父母親才對她的成績有了逐步的認可。不過在實踐歌手夢想的路上，崔子格也曾受挫連連，還沒出道前去酒吧面試歌手，卻被要求『能不能穿少一點』，好不容易得到試唱機會，唱片公司卻當場告訴她『唱得真的很感動、聲音也很好、但是….太胖了』，殘酷遭拒，令當時還是青春少女的崔子格倍感受辱。

從幕後走向幕前，崔子格人生跟事業老公崔恕可說是背後最大的推手，崔恕是寫下《甄嬛傳-紅顏劫》、《孫儷-愛如空氣》、《莫文蔚-執子之手》等歌詞的知名詞曲音樂大師。兩人在音樂上的合作，還曾創下超過40億的驚人播放量。回憶認識崔恕老師有10年，一開始兩人不來電，「每次我給他打電話，他態度都特別冷」，一直到有次被崔恕老師帶去錄音室錄了幾首試唱帶，製作人跟電視劇導演聽了都很滿意，「他可能覺得我比較有用吧」，兩人在音樂領域的契合也逐漸從工作夥伴變成了人生伴侶。

(中時 )