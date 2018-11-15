新竹》警方不准謝文進選前之夜遊行 謝陣營批林智堅「鴨霸」

新竹東門城是民主聖地，市警局不准謝文進陣營選前之夜遊行，被質疑淪為林智堅的「東廠」。（羅浚濱攝）

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謝文進陣營選前之夜不能遊行東門城，後援會副總會長蔡錕鈺（右三）副議長許修睿等人批林智堅「鴨霸市長！」「人民火大！」（羅浚濱攝）
謝文進陣營申請23日選前之夜遊行，市警局公文回覆「不予許可」。（羅浚濱攝）
謝文進陣營申請23日選前之夜遊行，市警局公文回覆不予許可的理由，同一時間部分路線，業有其他團體申請並經許可舉行遊行在案。（羅浚濱攝）

「新竹市警局淪為林智堅的東廠？」新竹市長候選人謝文進陣營向警方申請23日選前之夜遊行到東門城的路權，警方以有團體已申請為由不予許可，謝後援會副總會長蔡錕鈺指這是民主倒退，直批林智堅「鴨霸！」

新竹東門城圓環和嘉義噴水池圓環一樣被視為民主聖地，選前之夜各陣營都可申請路權繞行圓環造勢。謝文進競選總部15日召開「守護民主價值」記者會，蔡錕鈺指謝團隊不能遊行繞東門城，林智堅行，無異「只准州官放火，不准百姓點燈」，更是40來第一次！

蔡錕鈺指4年前市長選舉，許明財、蔡仁堅跟林智堅也都在東門城圓環遊行，各陣營彼此都有經驗，配合警方管制，從未有重大衝突事件發生。批林智堅可以經常封街辦遊行嘉年華活動，這次市長選舉卻否決新竹市寶貴的民主政治價值，大開民主倒車。

蔡錕鈺指民進黨主政之下的新竹市，警察局以技巧性駁回謝文進選前之夜遊行活動，呼籲警方不要變成民進黨的「東廠」，不要上下其手，公器私用，變成民主的打手。

蔡錕鈺直批林智堅戴著民主的假面具，站在民主之上踐踏民主，指昨日蔡英文總統還在呼籲要「保衛民主價值」，今天林智堅就對新竹市民毀棄這個民進黨執政的初衷。

蔡錕鈺和副議長許修睿等人，高喊「鴨霸市長！人民火大！」鄭重呼籲林智堅要尊重多元民主聲音的展現，而不是大開民主倒車，讓新竹40年來的傳統民主精神與價值，毀於一旦。

(中時 )

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