嘉藥為企業量身培訓績效佳 獲雲嘉南分署頒贈殊榮

2018年11月15日 14:23 中時 曹婷婷

嘉南藥理大學為協助產業提升人力資源，配合勞動部勞動力發展署雲嘉南分署、中國生產力中心執行「小型企業人力提升計畫」，因連續5年辦訓有成，績效卓越，榮獲主辦單位頒發傑出貢獻感謝狀。（嘉藥提供）

受全球景氣衝擊，台灣經濟結構面臨嚴峻挑戰，中小企業力求轉型並強化自主專業能力，嘉南藥理大學為協助產業提升人力資源，配合勞動部勞動力發展署雲嘉南分署、中國生產力中心執行「小型企業人力提升計畫」，因連續5年辦訓有成，績效卓越，榮獲主辦單位頒發傑出貢獻感謝狀，由計畫總主持人張鳴珊副教授代表受獎；另該計畫助理楊雅筑因表現優異，也獲頒優秀工作人員獎項，成果亮眼。

勞動力發展署雲嘉南分署辦理台南、嘉義及雲林地區在職勞工訓練與服務，為協助51人以下在地中小企業培訓人才，增強競爭力，委請生產力中心承辦「小型企業人力提升計畫」，結合嘉藥等合作單位推動客製化課程，將輔導、規畫及訓練業務提供各廠商，共同培植產業人才，以提升企業及勞工人力資本與專業技能。

連續5年參與培訓計畫的嘉南藥理大學、統籌執行計畫的休閒保健管理系張鳴珊副教授表示，依企業需求安排契合式課程，並禮聘專業人士前往公司授課，積極培養產業專才，促進地方經濟發展，5年來輔導雲嘉南企業達170家以上，培訓人才不計其數。以今年為例，總計輔導廠商53家、課程時數超過1300小時，是5年辦訓以來案數與時數最多的一年。

此外，雲嘉南地區共有306家企業接受培訓，嘉藥就包辦其中的17%以上，眾多廠商受惠，成效頗佳。

張鳴珊老師說，授課內容配合企業屬性相當多元，一般商業公司熱愛學習專案管理、溝通或行銷管理；建設公司希望員工增進工程專業知能；幼兒園喜愛加強教師學前教育教學能力等。校方也協助烏山頭水庫開設員工潛能課程，以及替園藝公司進行室內設計與戶外規畫，重整門面；為美容美甲公司強化員工專業技能並增闢新服務項目；客製化多元課程滿足廠商需求也協助企業轉型，進軍國際市場。

嘉藥校長陳鴻助表示，學校積極配合政府，重視產業人才培育，這次獲得主辦單位肯定，張鳴珊老師功不可沒。陳鴻助強調，嘉藥擁有多項獨特專技師資，也具備推廣教育經驗，未來將秉持奉獻、落實社會教育責任，期盼將技職教育理念延伸擴展至職場，為地方產業培育菁英，也為企業終身學習提供最佳平台，產官學共同攜手提升人力資源與企業競爭力。

(中時 )