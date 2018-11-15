新南扶輪社發起捐贈住警器 新北市民安全每一天

2018年11月15日 14:16 中時電子報 吳家詮

國際扶輪社3490地區由新莊南區社發起號召第三分區及台北市文昌宮，本著熱心公益、回饋鄉里，共同捐贈2,400只住宅用火災警報器(簡稱住警器)予新北市政府消防局，消防局黃局長德清今(15)日主管會報中頒發感謝狀。

有鑑於近來住宅火警造成人員傷亡案件，新莊南區扶輪社特別專案發起串聯新莊、新莊中央、新北卓越、新莊菁美、新北市豐彩扶輪社及台北市文昌宮聯合捐贈住警器活動。國際扶輪社在熱心公益方面頗負盛名，舉凡急難救助、血庫吃緊募集、學子獎學金、救災裝備器材捐贈等善行義舉，往往都可以看到扶輪社發動參與。

新莊南區扶輪社長李姿萍表示：此次將大愛轉為實際力量，守護每一個家庭、每個人，更希望透過此活動宣傳，推展捐助計劃引起社會社各界關注，募集更多人的愛心關心弱勢，讓大家安全每一天。另外台北市文昌宮黃忠慶主委表示，文昌宮主祀文昌帝君，是地方信仰的中心，平時即提倡文昌帝君四方行善好施，特地參與此次新莊南區扶輪社聯合捐贈「住宅用火災警報器」給新北市的活動，希望保佑眾生免受祝融災難，也希望拋磚引玉，帶動各界響應支持。

國際扶輪社3490地區新莊南區社第三分區及台北市文昌宮共同捐贈2,400只住宅用火災警報。（吳家詮翻攝）

新北消防局說，受贈的住警器將於明(108)年安裝至本市建築物5樓以下公寓住宅之低收入戶、身心障礙者、獨居長者及資源回收家庭等弱勢避難群族，透過消防同仁、婦宣志工及結合民間社福團體以居室均安裝方式進行補助，新北市政府消防局黃局長德清表示，「住警器」具有及早偵知火災、通報逃生的功能，以及安裝簡便、價格便宜且電池供電時效長的特性，於火災發生初期，能偵測出異常溫度或煙霧，進而發出聲響，使住戶能於火災發生初期即時警覺，並進行火災應變及避難行動，降低住宅火警人命傷亡。希望民眾透過自主裝設住警器，建立起「自己財產、自己保護」的正確防災觀念，提昇民眾的居家安全與防災意識。

(中時電子報)