NBA》詹皇再寫偉大紀錄 準大三元領湖人4連勝

2018年11月15日 14:13 中時電子報 黃及人

The and-1 that put @KingJames ahead of Wilt Chamberlain on the all-time NBA scoring list. pic.twitter.com/5IBqiv4Cli — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2018年11月15日

這一晚再度變成「小皇帝」詹姆斯創造偉大紀錄之夜！詹皇15日攻下加盟湖人新高44分，超越張伯倫成為例行賽得分排行榜史上第5，外加10籃板、9助攻，幫助湖人126比117力退拓荒者，勇摘4連勝，排名也升到西區第7！

打完前3節，湖人就靠詹姆斯接近大三元，且在第3節獨拿16分演出，取得97比89領先，沒想到詹皇末節還躺場邊休息，湖人竟靠板凳打出8比0開局，也把雙方差距擴大到16分，讓詹皇可以繼續安心躺著，連起身都不用。

不過打到最後7分03秒，湖人總教練華頓為了保險起見，還是把詹姆斯換回場上，他也在最後3分55秒完成「三分打」，超越張伯倫成為生涯得分排行榜第5，儘管接下來華頓想讓詹皇創造大三元，可惜隊友並不爭氣無法順利完成。

詹姆斯全場投19中13，含三分球投6中5，貢獻誇張的44分，這是自從「小飛俠」布萊恩拿下60分後，湖人球員所拿單場得分新高，比較尷尬的是，詹皇也因發生4次失誤，讓他超越了布萊恩，成為生涯失誤排行榜史上第3。

湖人隊友也給詹姆斯足夠火力支援，麥基20分、4籃板，英格拉姆17分，波普13分，朗佐鮑爾11分、6籃板及3助攻；拓荒者則以帶傷上陣的利拉德31分、11助攻與8籃板表現較佳，麥科倫也拿23分，紐基奇21分、14籃板。

(中時電子報)