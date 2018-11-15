快拜！他種高麗菜年收2倍 網讚超神菜農快學

農委會副主委陳吉仲說，蔬菜有好品質，價格就穩定。（圖／鐘武達攝）

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中時電子報
各位農友好好學，看如何一年可以收到這麼多次。（圖／翻攝Lin bay好油臉書）
Lin bay好油：人家是新編寫短期葉菜定義的大宗師。（圖／翻攝Lin Bay好油臉書）

高麗菜價幾近崩盤，農委會協助外銷，農委會副主委陳吉仲主持今年首批高麗菜外銷封櫃啟運儀式，趁機澄清高麗菜價沒崩盤，且種高麗菜1年可收6、7次，農委會會確保農民收益在成本之上。高麗菜1年如果可以收成6、7次．根本神效，因為菜農一年最多就收3次，因此陳吉仲被Lin bay好油大讚是蔬果大師。

Lin bay好油在自己臉書PO文說，「陳副主委真是蔬果大師，他說高麗菜是短期作物，一年可以收成6、7次。」、「各位農友要好好跟人家學，看如何一年可以收到這麼多次，如果你一年只能收到3次的，一定是你技術不好，不懂聰明種。」

種高麗菜正解是這樣，下苗後正常狀況75天可以收，但天候狀況不佳、地利狀況不好，則是90天可以收成，也就是說，在正常狀況下，高麗菜也要種2個半月才能收成，即使天候狀況良好，且不休息整地地連續種下去，1整年怎麼收也只有4次。

網友幫想辦法，如何1年可以收7次？「一塊田分3次種，每次隔半個月，就可以多收幾次了啊」、「一次分兩次割不就6次了嗎XDD」、「他說的高麗菜是有打生長激素」、「明天要去笑附近阿伯一年只能收一次真是太弱了！」

Lin bay好油回應網友，「對啊，我們家一年最多收兩次，弱爆了，難怪沒辦法維生。」網友也痛批荒腔走板的農委會，「有這種副主委真是糟透了！」、「農業專門的，你敢嘴！！！」

(中時電子報)

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