嘉義查賄成績冠全台 調查局增派10名調查官抓賄選

嘉義縣竹崎鄉林姓男子涉嫌為某縣議員參選人現金買票，遭嘉義地方法院裁定羈押禁見。圖為警方查扣賄款新台幣1萬5000元。（嘉義地檢署提供）中央社記者江俊亮傳真　107年11月10日

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嘉義地區查獲賄選案件數冠於全台，嘉義地方檢察署因應執行賄選查察工作人力需求，未雨綢繆，協調調查局再增派查賄人力，14日台北市調處的10名調查官支援進駐嘉義，以有效查緝嘉義地區賄選案件端正選風。

調查局自去年12月就成立地方公職人員選舉賄選查察專案，嘉義縣及嘉義市調查站到目前已蒐報賄選情資109件，偵辦57案，移送嘉義地方檢察署14案。這57案包含縣市議員、鄉鎮市民代表及村里長等各層級選舉，偵辦對象則有候選人、樁腳或支持者。

調查局於10月29日起陸續調派局本部、航業調查處及北部、中部、南部、東部地區機動工作站等富辦案經驗調查官183名支援21個地方檢察署，已達動員極限，但是為全力支持嘉義地方檢察署查緝賄選決心，於11月13日緊急調派台北市調查處負責犯罪調查之調查官10名，14日到嘉義地方檢察署報到，迅速投入賄選查察行列。

調查局表示，統計到11月14日止，調查局蒐獲賄選情資1142件，偵辦260案，移送地方檢察署61案，經檢察官起訴9案。

調查局呼籲各候選人及其支持者應清白參選，絕對不可有利用賄選手段以求當選的僥倖心理，調查局將全力配合各地方檢察署並與警察機關密切合作，共同營造一個公平、乾淨之選舉環境。

(中時 )

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