甜點控手刀搶！文青風千層蛋糕專賣店「時飴」

2018年11月15日 14:34 中時 徐力剛

網購名店「時飴」實體門市落腳台北大同區，店內提供內用座位6席。（徐力剛攝）

「高山烏龍茶千層蛋糕」主廚嚴選百年茶行茶葉入饌，濃郁茶香和奶香充斥口中，售價250元／單片。（徐力剛攝）

人氣商品「檸檬蜜香千層蛋糕」酸中帶甜滋味有初戀感，售價250元／單片。（徐力剛攝）

千層蛋糕20~22層派皮搭配特製內餡，帶給味覺多層次感受。（徐力剛攝）

鬱悶時來塊美味千層蛋糕，一刀切下層層派皮，宛如斬斷千絲萬縷煩惱，心情都愉悅了起來。千層蛋糕專賣店「時飴Approprié」素有網購秒殺冠軍稱號，實體門市16日起開放內用座位，文青風店面設計吸引甜點控躍躍欲試。

「時飴」坐落台北大同區，鄰近中山捷運站交通便利，成立迄今即將邁入2週年，店內千層共有約30種品項，常態供應6款，單片售價250元起，目前銷售方式分為2種，其一，每週一於官網公布「2片一組」組合預購（當週五、六、日開放取貨）;其二，週一至週五下午13時~17時，開放內用座位（6個座位）及外帶服務。

時飴品牌總監兼甜點師傅的劉星君表示，畢業於餐飲科系的她非常熱愛甜點，其中對千層蛋糕更是情有獨鍾，最早在臉書分享製作甜點過程，受到許多人鼓舞，後續發展出網路甜點門市，為應付大量訂單需求及提供消費者最新鮮甜點，今年5月全新實體門市正式開幕，經典品項除了茶風味千層外，也會跟隨季節推出時令水果系列商品，請大家拭目以待。

店內招牌非「高山烏龍茶千層蛋糕」莫屬，精選高山烏龍茶以牛奶浸泡一日，加入奶油製作千層蛋糕，搭配烏龍茶香緹點綴，甫拿出冷藏室，微硬派皮與綿密內餡在口中融合，彷彿冰淇淋口感令人驚艷，尾韻帶有淡淡茶香，同時為考量派皮接觸空氣容易軟化特性，皆為點購甜點後方從冷藏庫取出。

另款「檸檬蜜香千層蛋糕」色澤較深，派皮以直火烘焙而成，佐以糖漬檸檬妝點，品嘗前別忘了淋上龍眼蜜，龍眼蜜甜味中和黃檸檬酸度，檸檬特有香氣繚繞舌尖，讓人愈吃愈上癮。

(中時 )