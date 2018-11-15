力挺分級醫療 國泰醫院每周助2400人轉診

健保署署長李伯璋。 （林周義攝）

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林周義
國泰醫院與205家社區醫療院所合作提供轉診服務。（國泰醫院提供）

分級醫療政策去年上路，為減少健保資源浪費，國泰醫院與205家社會醫療院所合作，每周提供2400名轉診掛號名額，助民眾大病看大醫院，小病看小診所。除運用健保署電子轉診平台、醫療資訊雲端查詢系統，國泰醫院也特別建置QR code轉診資訊，減少轉診失敗案例。

健保署署長李伯璋表示，健保資源屬於所有人民，應進行最合理的分配。透過落實分級醫療，病人省荷包，醫院掛號也不再「1號難求」。待病情控制穩定，再由醫院下轉「厝邊好醫師」，由社區診所接續照護，讓醫師各司其職。

34歲的病人吳小姐表示，因出現高燒、出血，經婦產科診所醫師研判有早產跡象。醫師考量到早產寶寶需後送照顧，而安排她轉診至國泰醫院婦產科。寶寶在36週就出生，經婦幼團隊照護後，穩定出院，重返婦產科診所繼續照顧。

即便如此，分級醫療仍有轉診失敗的案例。國泰醫院副院長簡志成表示，常有病人因不熟悉自己轉診的醫療院所，甚至不知道地址而轉診失敗。經幾個月的檢討，國泰醫院決定建立QR code轉診資訊，於診間交付病人，方便病人了解轉診院所的位置、交通與就診流程，以利病人安心就醫。

除了QR code的建置，國泰醫院也推出每周2400個名額的掛號綠色通道、簡化電腦系統的轉診功能，並設立提醒機制，主動提醒醫師輕症個案，以評估下轉可能性。醫療團隊方面，依照科別共同討論病情，共擬照護計畫。

簡志成表示，分級醫療所期盼的是，病人在穩定的時候，自家旁邊就能看病，不需要到大醫院去「人擠人」。國泰醫院院長李發焜表示，國泰醫院自2012年起，已由5個社區醫療群增至16個社區醫療群，最近也加入了3個地區醫院，目前計有205家社區醫療院所提供與國泰醫院間的轉診服務。

(中時 )

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