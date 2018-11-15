台中花博吸引超過70萬人觀賞 陳吉仲：不看會後悔

2018年11月15日 15:03 中時 張理國

台中花博開展以來，已吸引超過70萬人觀賞，農委會副主委陳吉仲今天強力宣傳，國人一定要到台中世界花卉博覽會去看，因為沒有看真的會後悔。政府主辦花博的目的就是讓世界看見台灣，看見台灣所有農業科技的強項及競爭力，他保證到后里的花舞館，會看到每個蘭花的育種者從無到有的歷程，以及現在蘭花的競爭力，同樣的透過展覽也會讓台中走向國際。

台中花博本月盛大登場，除了陳吉仲大力推銷掛保證，行政院長賴清德也在院會中指出，「2018台中世界花卉博覽會」為國際矚目盛事，是讓世界看見台灣、台中邁向國際的最佳機會。在台中市政府多年積極籌備、展現高度執行力下，台中花博已於本月3日正式開幕，目前不僅參觀人次已突破70萬人，目標可達到800萬人次以上，總經濟產值預估突破450億元，目前已有31國、178個城市及組織簽署「台中宣言」，成果豐碩。園區各項佈展內容，呈現台灣生態多樣性，結合精緻農業園藝與堅強工業技術，也廣受各界好評。更難能可貴的是，儘 管參觀人潮眾多，各園區周邊未有交通癱瘓的情況，證明市政府的大眾運輸計畫發揮綜效，根據統計，有65％以上的參觀者是搭乘綠色運輸工具，值得肯定。感謝台中市林佳龍市長及市府團隊的付出與用心，以及農委會的齊心努力。

賴揆說，台中花博是以農業為基礎，結合觀光、人文價值與生態保育，並透過民間參與，達到「G、N、P」三大目標：G為Green綠色生產共享，N為Nature自然生態共生，P為People人文生活共好，並且導入綠色及會展產業，可提升台灣花卉產業國際競爭力，帶動農業創新加值及區域發展。

賴揆表示，另外值得肯定台中市政府努力的是對保育類動物石虎的保育工作，以及對后里馬場歷史建築的保存，達到永續發展的目標。不僅無破壞生態且無危及保育類動物石虎的生存，而且把石虎作為吉祥物大大行銷。后里馬場作為歷史古蹟保存以外，也蓋了一座亞洲級新的馬場，創造雙贏，這些都值得各地方政府在舉辦各項活動時作為學習。而花博場館採「現地保存」方式，將可持續發揮價值，帶動周邊建設，活絡地方經濟。

花博展期至明年4月24日，賴揆也呼籲請國人把握展期，共襄盛舉，並請各部會持續支持台中市政府，給予所需的協助，也請外交部及交通部共同合作，藉此難得一見的花博行銷台灣，讓更多國際觀光客來到台灣。

(中時 )